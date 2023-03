Suspeito de crime transfóbico em Ibicaraí é preso em São Paulo

Um dos suspeitos de envolvimento na morte de uma adolescente transexual, ocorrida em Ibicaraí, foi preso, na noite de segunda-feira (6), em São Paulo. O mandado foi cumprido a partir de levantamentos realizados pela Delegacia Territorial (DT) daquele município do Sul da Bahia.

Conforme explicou a titular da DT/Ibicaraí, delegada Ana Paula Gomes, os três suspeitos do crime estavam na mesma festa que a adolescente e, ao final do evento, deslocaram-se para a casa na qual ocorreu o homicídio. “Além de desferir vários golpes de faca, eles ainda tentaram afogá-la”, disse a delegada.

Outro envolvido na morte da garota já havia sido preso, em Caetité. “Realizamos uma investigação minuciosa, que culminou na localização do segundo suspeito, em São Paulo. Contamos com equipes da 31º Batalhão de Polícia Militar para realizar a prisão”, detalhou.

As investigações indicaram que o crime foi motivado por homofobia. Com o cumprimento deste mandado, o homem será recambiado para Bahia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. O terceiro suspeito está sendo procurado.