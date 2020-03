Em nota, a Diocese de Itabuna informou hoje, 17, que a programação em homenagem a São José, padroeiro da cidade, não terá este ano a tradicional procissão. Trata-se de uma medida preventiva por causa do Coronavírus.

Os festejos do Domingo de Ramos também saíram da programação. Porém, ainda de acordo com a nota, as missas estão mantidas, às 7h, 10h, 15h e 18h. A seguir, a nota da Diocese.