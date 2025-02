SUTRAM implementa intervenções na Avenida ACM para reduzir congestionamentos

A Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus (SUTRAM) deu início, nesta quarta-feira (12), a novas ações na Avenida Antônio Carlos Magalhães, localizada no bairro Malhado. Como parte dessas intervenções, será proibida a conversão à esquerda na Rua Ipanema e na Avenida Uberlândia.

Essas medidas terão horários específicos de aplicação, com o objetivo de otimizar o fluxo de veículos durante os horários de entrada e saída das aulas nas escolas da região. Além das alterações, a SUTRAM contará com a presença de agentes de trânsito, que estarão disponíveis para orientar pais e motoristas de transporte escolar sobre o uso correto dos pontos de embarque e desembarque de alunos.

A Autarquia ressalta que as mudanças recentes na Avenida ACM não causaram impacto negativo no tráfego, uma vez que as duas vias no sentido do Centro permaneceram abertas e que o congestionamento na área da faixa de pedestre elevada já era um problema anterior. Com essas novas medidas e a supervisão dos agentes de trânsito, a SUTRAM visa melhorar a circulação no local, oferecendo orientações e monitoramento durante os horários de maior movimento.