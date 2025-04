SUTRAM intensifica fiscalização e retira ônibus irregulares de circulação em Ilhéus

Na manhã deste sábado (29), a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Autarquia de Transporte e Trânsito (SUTRAM), realizou uma operação de fiscalização rigorosa nos transportes público municipal. A ação foi motivada pela recorrência de falhas e problemas mecânicos nos veículos, que comprometem a segurança dos passageiros e a eficiência do serviço. Com isso, foi necessário um trabalho minucioso para identificar e retirar de circulação os ônibus que não apresentam condições adequadas de tráfego.

Durante a fiscalização, as equipes da SUTRAM analisaram diversos aspectos essenciais para a segurança e funcionamento do transporte público. Foram verificados o licenciamento dos veículos, as condições mecânicas e elétricas, o estado dos pneus, além da documentação exigida para a circulação dos ônibus. Também foi realizada uma checagem completa da regularização dos motoristas, garantindo que todos possuam a habilitação correta e os cursos obrigatórios para conduzir transporte coletivo de passageiros.

Como resultado da operação, dois veículos foram apreendidos por não atenderem às exigências mínimas de segurança e manutenção. Além disso, outros ônibus foram autuados por infrações graves, como:

– Dirigir sem possuir os cursos especializados exigidos por lei;

– Permitir que condutores sem qualificação necessária operem os veículos;

– Desobedecer ordens de agentes de trânsito durante a fiscalização;

– Conduzir veículos em mau estado de conservação, colocando em risco a segurança dos passageiros.

A SUTRAM solicitou a operação da empresa de transporte DZSET (empresa de transporte escolar), para operar no sábado e domingo, evitando que a população fique desassistida no fim de semana. Além disso, determinou que a concessionária fizesse a reposição dos veículos apreendidos, haja vista que certificou também que a empresa não possui frota reserva.

A SUTRAM reforça que esse tipo de fiscalização não será uma ação isolada. O objetivo é realizar operações sistemáticas em toda a frota de transporte coletivo do município, assegurando que todas as empresas cumpram os requisitos legais e operem dentro dos padrões de segurança e qualidade exigidos.

A Prefeitura de Ilhéus reforça seu compromisso com a mobilidade urbana e com a segurança dos usuários do transporte público. A gestão municipal continuará fiscalizando e cobrando melhorias para que a população tenha um serviço de qualidade, confiável e seguro.