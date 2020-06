Tabuleiro da Prefeitura de Itabuna tem frente de vereadores na jogada

Em tempos de pandemia, a plataforma preta do aplicativo “zoom” é o novo tabuleiro em que ferve o “jogo de xadrez” das articulações políticas. As tantas peças neste ano eleitoral já incluem a “Frente”, que tem os vereadores prefeituráveis Charliane Sousa (MDB), Enderson Guinho (Cidadania) e Júnior Brandão (Rede).

Um dos mais recentes encontros virtuais do grupo também contou com a presença do ex-deputado estadual e pré-candidato a prefeito Augusto Castro (PSD). “Nossa conversa com Augusto foi para expressarmos a nossa alegria de vê-lo recuperado e ouvir seu posicionamento para a eleição deste ano”, adiantou ao Diário Bahia um integrante do grupo sobre o ex-parlamentar, que enfrentou uma recente batalha contra o coronavírus.

Como os técnicos costumam orientar os times nas partidas, este segundo encontro da nova Frente também contou com presidentes dos partidos Rede Sustentabilidade, Ellen Prince Bonfim; Cidadania, Mariana Alcântara, e Avante, Patrick Cássius Santos. A sigla tem trazido ao tabuleiro o nome do médico Isaac Nery, pretenso candidato a ser chefe do Executivo.

“Xeque-mate” para quem?

O fato é que as peças vão se desenhando na partida à medida que vai se aproximando o período de campanha para o itabunense decidir quem poderá dar o “xeque-mate” e, de brinde, sentar-se à cadeira de prefeito – ou de vice-prefeito, outro posto igualmente em jogo.

Cientes de que articulações políticas, tal como as partidas de xadrez, costumam ser longas, os vereadores prefeituráveis parecem ir de forma bem diplomática. Ou, como se diz popularmente, pelas beiradas. “Estamos construindo um projeto de futuro, convergindo os pensamentos, buscando agregar novas pessoas, lideranças, doando nosso trabalho