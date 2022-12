Taxa de ocupação da rede hoteleira de Ilhéus chega a 85% neste final do ano

Um dos destinos mais visitados da Bahia, Ilhéus mantém a vocação turística e tradição de lotar durante a alta temporada. De acordo com informações da Associação de Turismo de Ilhéus (ATIL), a cidade registrou uma média de 85% de ocupação da rede hoteleira neste final de ano. São aguardados turistas vindos, principalmente, do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Somente a LATAM vai operar cerca de 400 voos extras em Salvador, Ilhéus e Vitória da Conquista.

Conhecida por sua rica cultura, gastronomia e belas praias, Ilhéus é uma das cidades mais importantes no cenário turístico da Bahia. O verão só está começando, mas os bons resultados já são visíveis. Todo o trade turístico obtém ganhos, com serviços que incluem receptivo, aluguel de veículos e entretenimento até o segmento de bares, restaurantes e cabanas de praia.

As ações articuladas pela Prefeitura, somadas ao trabalho desenvolvido pelas entidades ligadas ao setor aquecem a economia, superando as expectativas dos empresários. A cidade possui aproximadamente nove mil leitos, que vão desde empreendimentos de luxo a simples albergues. Com cerca de 80 quilômetros de praias exuberantes, Ilhéus recebe turistas de diversas partes do Brasil e do mundo.

Conforme a Concessionária Socicam, responsável pela gestão do Aeroporto Jorge Amado, a área do terminal de passageiros será ampliada para cerca de cinco mil metros quadrados, o que possibilitará o dobro da capacidade de atendimento, cuja movimentação média é de 520 mil pessoas embarcando ou desembarcando pelo equipamento anualmente.