Teatro Candinha Doria agita com “Dilatados” e Festival das 7 Cores

A galera que já vem rindo pela TV com as viagens do “sérumaninho Mustary” e do motoboy Jackson Faive vai ver tudo ao vivo neste sábado (6), no Teatro Candinha Doria. O show “Dilatados”, com o ator, humorista e palhaço Marco Luque, começa às 20 horas.

No espetáculo o artista mostra aventuras de Jackson, um famoso motoboy paulistano que compartilha histórias comuns à tão popular profissão nos quatro cantos do Brasil. Já Mustafáry, “natureba”, prega sobre sustentabilidade e amor aos animais.

Uma peça pra rir e curtir o talento que ganhou espaço em rede nacional, começando no CQC (Band), Altas Horas, Escolinha do professor Raimundo, além de filmes e mini-séries.

O empresário Daniel Bittencourt, que traz a atração para Itabuna, disse ao Diário Bahia que as expectativas são as melhores. Porque, simplesmente, não tem mais ingressos disponíveis. Ela conta que outros shows já estão programados e depende apenas de pauta disponível no teatro.

Festival de dança

O domingo (7) é reservado para a turma que aprecia uma troca de passos. A partir das 16 horas, sobem ao palco sete escolas de dança de Itabuna. É o Festival das 7 cores do Gacc (Grupo de Apoio à Criança com Câncer).

A apresentação lança o McDia Feliz 2022, marcado para o dia 27 de agosto. Os participantes pagam R$ 18,00 e, logo na entrada, recebem o voucher para adquirir o sanduíche na data da mobilização em prol dos pacientes do Gacc. Mais informações pelo telefone (73) 99114-0758 ou na portaria do teatro.