Antonio Nunes de Souza

Obviamente, quando ele funciona a contento, apresentando ao povo as possibilidades de ver e participar de seminários, cursos, congressos, festivais, exposições itinerantes, locais e. principalmente peças teatrais locais, regionais, estaduais e nacionais. Seria maravilhoso se também apresentasse eventos internacionais, através de convénios e parcerias com outros países, coisa que não é impossível!

Essas são as principais atividades que espera-se de uma boa e organizada casa de espetáculos, assim como a nossa que é o Teatro Candinha Dórea, teatro de ponta, não somente pela sua parte arquitetônica, como também equipado com aparelhos de primeiríssimas qualidades, fazendo frente aos melhores do mundo, com seiscentas poltronas acolchoadas, palco enorme e dentro dos padrões internacionais, camarins espaçosos, sonorização e iluminação invejáveis, enfim um teatro de qualidade exemplar que, depois de muitas reivindicações por décadas, conseguimos vê-lo construído e inaugurado há um ano atrás.

Mas, infelizmente, por não contar com a ajuda e subsídios da FIIC (Fundação Cultural de Itabuna), prefeitura, comércio e indústrias locais, o povo não tem sido contemplado com eventos compatíveis com essa maravilhosa casa de espetáculos, tornando-a um elefante branco. Pois, para sua modesta subsistência, vive de apresentações singelas locais, sem os devidos retornos financeiros, além de eventualmente, algo de fora não tão digno da suas grandes qualidades!

A expressão “teatro é cultura” é de uma veracidade ímpar, pois, além de ilustrar as pessoas, transmite informações importantes e ricas para todas as idades, cria o hábito educacional de gostar das coisas boas, e demonstra o bom nível educacional de um povo!

Nos resta ajudar no que for possível, para que possamos ter o nosso querido teatro Candinha Dórea funcionando a contento, apresentando peças, balés, concertos, shows qualitativos de MBP e outros grandes eventos, logicamente, contando com patrocínios necessários!

Todos sabemos que as empresas são agraciadas com descontos nos impostos, quando patrocinam eventos culturais e, assim sendo, nada custa usar desse recurso e, ao mesmo tempo, divulgar os seus produtos!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com