Teatro Popular de Ilhéus recebe desenhos de crianças para próximo espetáculo

O Teatro Popular de Ilhéus está montando um novo espetáculo, que será lançado no mês de outubro em homenagem ao dia das crianças. Para incrementar o projeto, o grupo convida crianças de até 12 anos, de qualquer parte do Brasil, a enviar desenhos temáticos que farão parte da obra final.

A montagem é um musical infantojuvenil que aborda a temática dos “monstros”, viajando no imaginário da criançada acerca desses personagens fictícios que representam os medos e os encantos da infância. Com direção de Tânia Barbosa e Luís Alonso-Aude e músicas de Cabeça Isidoro e Pablo Lisboa, o espetáculo será transmitido virtualmente. A data de estreia será anunciada nas redes sociais do Teatro Popular de Ilhéus.

Como parte do projeto “Meu monstro é um espetáculo”, que pretende promover a interação com o público, o vídeo de abertura do espetáculo será composto por desenhos de monstros feitos pelo público infantil. Para participar, basta a criança desenhar um monstro de autoria própria em um papel, escrever o nome dele, que tipo de monstro ele é e o que faz, e pedir para o responsável digitalizar/fotografar e enviar em formato JPG, JPEG ou PNG para o e-mail [email protected] até o dia 15 de setembro.

Para projetos culturais

O Teatro Popular de Ilhéus é uma instituição cultural independente, parcialmente mantida pelo programa de Ações Continuadas de Instituições Culturais – uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Bahia com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia.

Tal mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Os projetos financiados pelo Fundo de Cultura são, preferencialmente, aqueles que apesar da importância do seu significado, sejam de baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada.