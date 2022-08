Técnico dá receita para o Itabuna; contagem regressiva

A menos de 24 horas da partida que decide o campeonato baiano na série B, o técnico Sérgio Araújo trabalha o psicológico dos jogadores. “Se a gente tiver um nível de concentração que a gente espera, a gente tem condições de sair de lá com o título”, aposta.

Ele explica que o treinamento da equipe, que enfrenta a jacobinense a partir das 14h45min de sábado, é voltado sobretudo para o que vai encontrar no jogo. “Haja à vista que o adversário vai sempre pra cima pra tentar reverter o resultado que não foi favorável pra eles. Mas acredito que nossa equipe está extremamente preparada”, assegura.

O goleiro Tiago Passos, com a responsabilidade de não segurar as pontas para impedir a vitória do outro lado, demonstra otimismo. “A gente tá concentrado, focado no objetivo, tem feito grandes treinos, focados nessa partida; tenho certeza que vai dar tudo certo”, afirma.

Como venceu a partida de ida por 2 a 1, o “Dragão do Sul” só precisa de um empate para ser campeão baiano da série B. Todos na torcida, porque a hora tá chegando.