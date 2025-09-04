Técnicos da EMASA visitam associação de agricultores para estudar a implantação da rede de abastecimento de água


Os gerente Ângelo Lucena (Planejamento) e João Bittencourt (Técnico), na companhia do presidente da AGRAFAM, Willian David e dos estagiários Felipe Carvalhal e Eli Vieira, analisam a planta do assentamento.

A Associação Grapiúna dos Agricultores Familiar de Itabuna (AGRAFAM), localizada às margens do semi anel rodoviário de ligação entre as rodovias BRs 101 e 415, recebeu na tarde de quarta-feira, dia 3, visita técnica de representantes da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) que estão realizam estudos para a implantação de rede de abastecimento de água no assentamento.

Os gerentes João Bittencourt e Ângelo Lucena, Técnico e de Planejamento, respectivamente, acompanhados dos estagiários Felipe Carvalhal (engenharia civil) e Eli Vieira (arquitetura), foram recebidos pelo presidente da AGRAFAM, Willian David.

Os técnicos e estagiários da EMASA estão realizando estudos para a implantação de uma rede de abastecimento de água no assentamento, que abriga 62 famílias que vivem do cultivo de hortigranjeiros, que atende ao Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal e cujos excedentes são comercializados nas feiras livres e no centro comercial de Itabuna, principal distribuidor de produtos da agricultura familiar e pequena produção

“O assentamento conta com 62 famílias e todos aqui estão cobertos de esperança em poder contar com água fornecida pela EMASA que garantirá a ampliação de nossa produção de hortifruti de boa qualidade”, disse David.

O gerente Técnico da EMASA, João Bittencourt lembra que a EMASA busca universalizar o fornecimento de água para toda Itabuna, seguindo a resolução do Novo Marco Legal do Saneamento.

“Com a entrega do Projeto Mais Água para a Cidade I e II, o início da terceira etapa do Mais Água para atender à zona norte de Itabuna e a expansão da rede de água para as comunidades rurais, a EMASA alcançará a universalização do abastecimento de água, como determina o Novo Marco Legal do Saneamento”, destaca o gerente João Bittencourt.

Branco, o assentado mais antigo da AGRAFAM, afirma que a chegada da água é a realização de um sonho.

Há 28 anos assentado na AGRAFAM, o agricultor José Domingos Sousa, conhecido como Branco, não esconde a expectativa de ver o projeto sair do papel.

“Estou muito esperançoso, pois sou o agricultor mais velho da associação. Aqui criei meus sete filhos e agora contar com água encanada é quase que a realização de um sonho”, disse Branco.

Outro que espera ansioso pela chegada da água da EMASA que será fornecida aos pequenos agricultores da AGRAFAM é o agricultor Manoel Alves, que mora e planta frutas e hortaliças em seu lote.

O agricultor Manoel Alves espera ampliar a produção depois da implantação da rede de água da EMASA.

“Tenho 12 anos morando, cuidando da terra, aqui na associação. Cultivo cacau, limão, laranja e hortaliças. Todos os agricultores da AGRAFAM dependem da chuva para o trato cultural”, disse.

“Embora bem-vinda, a chuva não é garantia. A água da EMASA vai dar a garantia de a gente poder plantar mais e colher mais alimentos para o povo da nossa cidade”, afirmou o trabalhador rural Manoel Alves.




