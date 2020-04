Temporal e alagamentos marcam aniversário inesquecível em Dário Meira

Não bastassem as notícias sobre uma doença que se espalha pelo mundo – e já bateu à porta de municípios vizinhos –, os moradores da pequena Dário Meira, no sul baiano, certamente têm como inesquecível o aniversário da cidade neste 2020. A data, celebrada domingo (12), começou com o desespero por causa de um temporal que fez o Rio Gongogi invadir ruas e alagar 800 casas.

Segundo habitantes, a tromba d’água começou na noite de sábado e atingiu, principalmente, a periferia do município. A invasão da água do Riacho do Meio aconteceu quando a cidade estava sem energia, sem comunicação de telefonia e internet.

Agora, entidades assistentes e outros moradores realizam campanha de doações para as famílias afetadas. Devido à epidemia de Covid-19, não é possível alojar grupos de pessoas em escolas ou qualquer outro espaço público. Por isso, os desabrigados contam com o apoio de parentes, amigos ou até ficam no que restou das residências deles.

O superintendente da Defesa Civil do Estado, Paulo Sérgio Luz, informou que o órgão está sendo acionado em nível nacional, para também dar apoio às famílias desabrigadas.

O prefeito William de Alemão decretou Estado de Emergência, na tentativa de agilizar o apoio às vítimas do temporal.