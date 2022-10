“Tenho absoluta confiança que o povo baiano vai cravar 13 para governador e 13 para presidente”, afirma Rui

Acompanhando o candidato Jerônimo Rodrigues (PT) em sua votação, o governador Rui Costa disse estar confiante na vitória do 13 tanto na Bahia quanto no Brasil – e disse esperar que a margem de Lula no Estado seja ampliada, na comparação com o primeiro turno. “Estou confiante na vitória de Lula, que é fundamental para o Brasil e para a Bahia”, disse o governador. “Tenho absoluta confiança que o povo baiano vai repetir o primeiro turno e cravar 13 para governador e 13 para presidente.”

Rui lamentou os recentes episódios de violência envolvendo apoiadores do atual presidente da República e lembrou que Lula representa o retorno da esperança para a população brasileira. “Ontem, nós tivemos mais um episódio do que representa para o Brasil o jeito do atual presidente governar: uma deputada federal e seu segurança correndo atrás de um negro, desarmado, para atirar”, relatou. “Essa é a lógica do atual presidente. Já tinha tido o episódio com o Roberto Jefferson (atirando) com fuzil contra policiais federais. O Brasil não quer violência, o Brasil quer paz, quer o fim da fome, quer esperança, quer oportunidades para os jovens. Por isso, para nós, não tem essa de ‘tanto faz’.

O governador também afirmou que vai acionar a Justiça contra os crimes eleitorais que estão sendo cometidos pelo ex-prefeito de Salvador. “A turma do desespero, a turma da fraude, está cometendo crime eleitoral, distribuindo panfleto falso (associando Acm Neto e Lula), sem CNPJ, em claro uso de caixa 2 (de campanha), à luz do dia, usando carro de som”, denunciou. “É impressionante, o desespero do adversário. Mas tenho certeza que o povo vai dar a resposta correta, vai dizer: ‘quero a Bahia de mãos dadas com o Brasil, quero Jerônimo de mãos dadas com Lula’.”