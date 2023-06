Tentativa de suicídio assusta moradores no centro de Itabuna

Num espetáculo de fraternidade, cidadãos se mobilizaram para impedir suicídio (Fotos: Celina Santos)

Por Celina Santos

A Passarela Carlito do Sarinha, um dos “cartões postais” de Itabuna, foi palco de um episódio assustador no início da manhã de terça -feira (13). Um jovem de 20 anos subiu numa das partes da estrutura e estava disposto a jogar-se no Rio Cachoeira.

“Olha lá, o rapaz tá querendo se jogar da passarela! Meu Deus!”, disse a responsável pela Biblioteca Municipal, Rita. Barros.

“Alguém chama o bombeiro!”; “Tem uma mulher de vermelho ajoelhada na frente dele!”, “Será que não é brincadeira?… Estas são algumas das falas no entorno do local.

Quando esta repórter que vos fala se aproximava para registrar o fato, alguém disse: “não precisa mais chamar bombeiro, ele já desceu”.

Em seguida, o jovem (cuja identidade será aqui preservada por razões óbvias) era trazido abraçado por um casal que acabara de conhecê-lo.

Aquelas pessoas descobriram naquele momento o nome do garoto, através da companheira dele, que também se aproximava. Segundo ela, o menino (sim, tem aparência de menino) é depressivo.

De acordo com as primeiras informações a que tive acesso, é um morador do bairro São Judas.

O casal vestia a camisa de uma empresa que distribui água mineral, itens impressos, entre outros.

Banho de solidariedade

As pessoas que socorreram aquele jovem o colocaram num carro, para conduzi-lo à residência em que mora.

“Nós estamos cuidando, vamos levar pra a casa dele. Estamos com você, vai ficar tudo bem, Deus é contigo”, eram algumas das palavras ditas ao rapaz, que chorava copiosamente até ser levado com a esposa, namorada (ao algo que o valha).

Fica o registro deste fato que chama atenção para a necessidade de mais cuidado com a condição psicológica das pessoas, seja qual for a idade, profissão e/ou classe social delas.