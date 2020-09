“Teodorico Majestade” inicia 2ª temporada virtual

O espetáculo “Teodorico Majestade: as últimas horas de um Prefeito”, que está em cartaz há 14 anos, se adaptou para uma versão inteiramente virtual – levando teatro ao público de forma remota durante a pandemia da Covid-19.

A montagem online, renomeada “Teodorico Majestade: a última Live de um Prefeito”, fará apenas 3 apresentações no mês de setembro, aos sábados, dias 12, 19 e 26, sempre às 20 horas.

Neste sábado, dia 12, o convidado é José Nazal Pacheco Soub, atual vice-prefeito de Ilhéus, fotógrafo e colecionador de fotografias. É autor do livro “Minha Ilhéus”, obra que reúne fotos e textos históricos de diversos autores.

Profundo conhecedor do município, suas histórias e personagens icônicos, neste sábado falará da sua relação com o TPI, rememorar os principais espetáculos, rever imagens. José Nazal também acompanhou os bastidores da cassação de Valderico Reis e vai revelar as similaridades entre o espetáculo e o que aconteceu durante as últimas horas do Prefeito.

Ingresso e colaboração

Os ingressos são limitados, e estão à venda na plataforma Sympla por 10 e 20 reais. O público pode ainda ajudar o grupo com colaborações voluntárias de 50 e 100 reais, e dessa forma contribuir para a manutenção da Tenda TPI durante a pandemia.

A transmissão acontecerá pelo Zoom, cujo link será enviado por e-mail, e o espectador deverá ter o programa instalado em seu smartphone ou computador para assistir ao espetáculo. Para realizar a compra dos ingressos, basta acessar o site www.sympla.com.br/teatropopulardeilheus .

Da ficção à realidade

Inspirada na literatura de cordel, na xilogravura e no cancioneiro nordestino, a peça narra o drama do prefeito Teodorico Majestade, da fictícia Ilha Bela, acuado em seu gabinete, cercado pela população revoltada com suas trapaças.

Boca-suja e beberrão, o alcaide se vê abandonado pelos seus comparsas e, num ato de desespero para se manter no poder, tenta negociar com o povo, que pede sua cassação imediata.

A montagem surgiu como um posicionamento do Teatro Popular de Ilhéus diante dos escândalos ocorridos na cidade, e sua repercussão contribuiu para a mobilização da população ilheense contra o então prefeito Valderico Reis, tendo histórica importância na cassação de seu mandato em 2007.

O espetáculo tem texto e direção de Romualdo Lisboa e conta com Ely Izidro no papel do prefeito “Teodorico Majestade”; Takaro Vítor como “Malote”; Tânia Barbosa como “Maria Antônia das Armas; Aldenor Garcia como “Gersinaldo Quina”; e Cabeça Isidoro como o “Cantador”.

Incursões Brasil afora

A comédia recebeu duas indicações ao Prêmio Braskem de Teatro em 2008, e já rodou diversas cidades do interior da Bahia e na capital do estado, além de ter se apresentado em palcos do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Alagoas e Pernambuco. Participou, a convite da Cooperativa Paulista de Teatro, da VI Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo em 2011.

Além disso, ainda participou de festivais como o Festival de Curitiba (2012), Festival Recife do Teatro Nacional (2016), Festival de Teatro da Caatinga (2018) e em diversas edições do Filte Bahia. Alcançou as terras europeias e se apresentou em julho de 2019 durante o Sommerwerft Theater Festival 2019, na cidade alemã de Frankfurt.

Adentrando a área do audiovisual, em 2011 o espetáculo se tornou tema de documentário que, dirigido por Elson Rosário, foi selecionado para um edital da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.

Agora, em sua nova fase adaptada para o universo da internet, a montagem ganha novos recursos para continuar levando teatro ao público sem que ninguém precise sair de casa. Além disso, após cada apresentação, o grupo abre um bate-papo com convidados especiais para conversar sobre esses 25 anos de história do TPI.