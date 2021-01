Terça-feira tem Sessão Solene na Câmara com mensagem do prefeito Mário Alexandre

Atendendo a todos os protocolos de segurança para conter a disseminação da Covid-19, a Câmara Municipal de Ilhéus realiza na próxima terça-feira (02), às 16 horas, a sessão solene que marca a abertura dos trabalhos legislativos este ano. A sessão contará com a presença do prefeito reeleito de Ilhéus, Mário Alexandre de Sousa, que fará a leitura da mensagem do Poder Executivo, em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município.

Para além da disponibilização de álcool em gel, distanciamento e uso de máscara por parte de vereadores e convidados, dos 275 lugares existentes no Plenário Gilberto Fialho, apenas 50 poderão ser ocupados por autoridades e população. De acordo com o presidente Jerbson Moraes, a intenção é desde o início deste período legislativo, manter a regularidade nas sessões presenciais, mas com a redução de vagas e todas as medidas de segurança exigidas pelas autoridades sanitárias.

Sessão ordinária

Na quarta (03), também às 16 horas, haverá a primeira sessão ordinária da nova legislatura, no plenário Gilberto Fialho. Na oportunidade será iniciada a eleição para a escolha dos membros das Comissões Técnicas da Casa.

O papel das comissões é propiciar ao vereador a oportunidade de desenvolver estudos, criando condições para que o processo de votação seja subsidiado com informações e dados técnicos, opiniões e posicionamento dos cidadãos, da sociedade civil organizada e do governo, orientando o trabalho do plenário.