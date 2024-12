Terceira edição do “Obras, Autores & Autógrafos”, celebrou vinte anos da editora Via Litteraum

A Terceira edição do evento cultural “Obras, Autores e Autógrafos”, na quinta-feira (28), no Centro Cultural Teosópolis, em Itabuna, celebrou os vinte anos da Editora Via Litterarum, e uma emocionante homenagem a uma das personalidades reconhecidas da cultura grapiúna, o cantor, compositor, violonista, tecladista, cronista e ex-professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Odilon Pinto.

Odilon Pinto de Mesquita Filho, nasceu em Teresina, no Piauí, em 15 julho de 1948, faleceu em 13 de janeiro de 2021, aos 72 anos, em Itabuna. Durante treze anos, Odilon apresentou o programa de Fazenda em Fazenda no alvorecer do dia, em uma emissora de rádio da cidade, onde lia cartas reais e imaginárias, cativando um grande público nas zonas urbana e rural, tal a criatividade do apresentador.

Também escrevia uma coluna no jornal Diário Bahia (atualmente Diário do Sul), contribuindo de forma marcante para a cultura local.

No evento, o escritor e professor da UESC, Agenor Gasparetto, diretor da Via Litterarum, lembrou o início da editora em 2004, com a edição de cinco títulos, dois deles de Odilon Pinto: “Coisas da Vida”, e “Usos do Português”. “Iniciamos a editora com cinco títulos, dois dos quais de Odilon, além de obras de Ariston Caldas e Valdenir Andrade. Naquele tempo, era necessário fazer grandes tiragens para obter melhor preço”, lembrou Gasparetto.

O professor Noel Freitas, especialista em Ciências Humanas, leu um emocionante texto do escritor. A jornalista Celina Santos, do jornal Diário Bahia, lembrou a responsabilidade e dedicação de Odilon que foi colunista da publicação por muitos anos. Odilon teve seis filhos.Dois deles, Marcos Vinicius e Antonieta, compareceram a cerimônia, e compartilharam lembranças e detalhes do cotidiano do escritor, sempre dedicado à literatura.

Gasparetto também presenteou Antonieta, com a xilogravura Cantadores, do artista Pita Paiva, de Uibaí, região de Irecê, Bahia, que buscava retratar a vida do escritor. Ela, emocionada, cantou uma canção de Marisa Monte. “Encomendei a xilogravura em homenagem a um dos dons ou talentos de Odilon, a música. Ele foi um grande contador de estórias e um dos melhores linguistas da nossa região”, ressaltou Gasparetto.

Comemoração de Aniversário e Homenagens

O Centro Cultural Teosópolis também prestou uma homenagem especial a Agenor Gasparetto pelos 20 anos da editora Via Litterarum. A celebração incluiu o tradicional bolo de aniversário e o animado “Parabéns pra Você”. Escritores locais ressaltaram a importância do trabalho da editora e de Gasparetto para o cenário cultural grapiúna, especialmente no que se refere à publicação de obras regionais.

“A Via Litterarum e Gasparetto têm sido fundamentais para o apoio à arte e à cultura da nossa região”, ressaltou a historiadora Janete Macedo.

Lançamento de livros

Durante o evento diversos escritores lançaram suas obras e explanaram sobre seus livros dentre eles: Ruy Póvoas, lançou Outros Dizeres; Maria Rita Prudente, autografou: A Formiguinha Bianca, A Loja de Vender Canoas e Minha Mãe Virou girassol.

Também fizeram lançamentos os escritores Otoniel Santiago Neves, com seu livro Contos e Crônicas de um tempo; Lenilza Teodoro, apresentou o livro Iluminação Poética, Cláudio Zumaêta, A Unha do Elefante, Jorge Araújo Souza; As Marcas da Grey1,2 e 3, Mayone Lourenzzo lançou sua obra; O livro Diário de um quase fim de mundo.

“Obras, autores & Autógrafos “, contou com o apoio da Academia de Letras de Itabuna (Alita),Academia Grapiúna de Artes e Letras (Agral) e Editora Via Litterarum.