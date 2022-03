“Terço dos Homens” da Diocese de Itabuna promove reunião de planeamento para 2022

Discutir o planejamento estratégico para 2022 e elaborar o calendário de ações para o primeiro semestre são dois dos principais pontos a serem discutidos durante uma reunião dos membros do Terço dos Homens, da Diocese de Itabuna. A informação é do coordenador diocesano do movimento, Magno Garcia.

Segundo ele, o encontro, previsto para às 14 horas do próximo sábado, dia 05, será na Paróquia Catedral de São José. “Durante a reunião, serão apresentadas sugestões e propostas para a dinamização das ações do Terço e discutiremos os preparativos do Terceiro Encontro Diocesano do movimento, previsto para setembro”, acrescentou.

Movimento leigo da Igreja Católica, o Terço dos Homens reúne membros de todas as idades e classes sociais. Por meio da devoção à Virgem Maria, incentiva a oração e o aprofundamento da espiritualidade. Uma das suas atividades é a recitação semanal do Rosário de Nossa Senhora nas paróquias e em residências.

“O objetivo do Terço dos Homens é resgatar homens, porque a Igreja Católica considera imprescindível a presença masculina em nosso meio para a formação da família e de uma sociedade cristã. Outra missão do movimento é despertar o comprometimento com a oração, a fé, a evangelização, a mudança de vida e o amor ao irmão necessitado”, ressaltou Magno Garcia.

O coordenador diocesano do movimento acrescentou que além da evangelização, na área de abrangência da Diocese de Itabuna, o Terço dos Homens tem um papel importante na sociedade, sob a orientação e o incentivo do bispo diocesano Dom Carlos Alberto dos Santos. “Os membros do grupo participam de ações sociais, contribuindo, por exemplo, em campanhas de agasalho durante o inverno, ajudando os irmãos mais carentes”, afirmou.

A Diocese de Itabuna é composta por trinta e três paróquias. Trinta delas rezam o Terço dos Homens, movimento cuja origem é desconhecida. Os primeiros grupos surgiram 1912. No Brasil, o Terço foi fundado pelo Frei Peregrino, em setembro de 1936, no povoado Vila da Providência, hoje município de Itabi, no Estado de Sergipe. Atualmente com mais de dois milhões de integrantes no Mundo.