Termina segunda-feira votação ao Troféu Ita Pedro no Instagram e no site

A votação ao Troféu Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos pelos cidadãos estará disponível até 23h59min da próxima segunda-feira, dia 22, na bio da rede social do evento no Instagram e no site: www.trofeuitapedro.com.br.

A população poderá escolher os vencedores nas categorias: Revelação, Melhor Show, que inclui artistas nacionais, e Ouro da Casa, que visa eleger o melhor show com artistas locais. O Ita Pedro aconteceu de 30 de junho a 3 de julho, na Avenida Princesa Isabel.

Dentre as atrações que concorrem aos troféus estão: Banda Cacau com Leite, Cris Lima, Pegada X, Kaio Oliveira, Neto LX, Lordão, Sinho Ferrary, Norberto Curvelo, Trio da Huanna e Netto Gasparzinho.

Também participam Alcymar Monteiro, Zé Vaqueiro, Harmonia do Samba, MC Rogerinho, Batista Lima, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Éber Lima e Miguel, João Gomes, Marcynho Sensação, Lá Fúria, Kart Love, Bell Marques e Thiago Brava, além de Cris Mel, Originais do Forró, A Tarraxada, Pegada X e Cristal Som.

Marca a consolidar

O diretor-presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, afirma que “a ideia é justamente consolidar ainda mais a marca Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos”. Segundo ele, todo grande evento sempre tem uma marca para fixar.

A premiação é concedida de forma simbólica, mas expressa o momento em que os artistas e bandas se apresentaram em Itabuna . “Para os artistas locais e da região também é mais uma forma de reconhecimento”, acrescentou Aldo Rebouças. Ainda será divulgada a data para a entrega do Troféu Ita Pedro.

Além da rede social, as pessoas também podem votar pelo site: www.trofeuitapedro.com.br. “O mais importante agora é que as pessoas participem”, finalizou.