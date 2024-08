“Terra da Gabriela” debate futuro da mineração na Bahia

Durante três dias, mineradoras, instituições públicas, profissionais e estudantes da mineração da Bahia discutiram as técnicas, tendências tecnológicas, investimentos e rumos do setor no estado.

O Centro de Convenções de Ilhéus foi palco do 6º Seminário de Mineração da Bahia (SEMBA 2024).

A organização da edição deste ano ficou a cargo da Atlantic Nickel, empresa produtora de níquel sulfetado do grupo Appian Capital Brazil, que escoa o minério extraído em Itagibá pelo Porto de Ilhéus. Em crescimento a cada ano, o SEMBA contou com 500 participantes e 33 stands de expositores.

Vários temas foram debatidos em palestras e salas técnicas, entre eles, a transição energética.

“Na perspectiva da transição energética e da energia limpa, a mineração tem papel fundamental. E a Bahia se destaca porque os minerais disponíveis aqui têm grande potencial. Devemos crescer e nos desenvolver ainda mais nesse sentido”, explicou Vladson Menezes, do Sindicato das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB-BA).

Comunidades Locais

Também teve amplo espaço de discussão a importância da relação sustentável entre os empreendimentos de mineração e as comunidades locais.

“O grande valor dessa relação é pensar que estamos juntos para um mesmo propósito. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento local, a gente de fato precisa relacionar e trazer o social para dentro do negócio das empresas”, destacou Fernanda Colmenero, do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS).

Outro assunto debatido foi o quanto a inovação tecnológica pode ajudar a melhorar a produtividade e a segurança no segmento da mineração. Em sua palestra, Helaine Neves, do SENAI CIMATEC-BA, enfatizou que “hoje utiliza-se por exemplo a Inteligência Artificial, robótica, drones, automação e computação em nuvem com o objetivo de trazer soluções inovadoras, além de sustentabilidade econômica e social para as indústrias da mineração.”



O diretor de ESG e Pessoas da Appian Capital Brazil, Diogo Oliveira, avaliou o evento positivamente tanto pelo número de participantes como pela relevância das discussões. No final, foi anunciado que a próxima edição do SEMBA será realizada no mês de outubro de 2025, em Salvador, dentro da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), considerado um dos mais relevantes eventos da mineração da América Latina.(Fonte: ASCOM/ Atlantic Nickel)