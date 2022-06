Território Litoral Sul da Bahia recebe R$ 200 milhões de investimentos em educação

Para fortalecer a aprendizagem dos estudantes, potencializar a oferta da educação em tempo integral e de diferentes modalidades, como a Educação Profissional e Tecnológica, por exemplo, cerca de R$ 200 milhões estão sendo investidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação (SEC), nos municípios do Território Litoral Sul da Bahia. Somente em Ilhéus e Itabuna, R$ 76,8 milhões foram aplicados na construção de duas novas escolas estaduais e na modernização e ampliação de outras sete unidades. A região está incluída no conjunto de recursos superiores a R$ 3,5 bilhões realizados pelo Governo da Bahia para melhorar a educação em todo o estado.

O secretário da Educação, Danilo de Melo, informou que o novo ensino médio já prevê a ampliação da jornada escolar, com mais tempo dos estudantes nas escolas. “Com isso, eles vão desenvolver as habilidades básicas e diversas outras, inclusive para o mercado de trabalho. O que o Governo do Estado vem fazendo é uma série de estratégias para que as escolas possam se adequar a esse novo tempo, com mais espaço e educação para nossos jovens. Por isso, é preciso haver mais laboratórios, piscinas, auditórios, quadras e outros ambientes, além da segurança alimentar. Este é o foco da educação integral idealizada pelo governador Rui Costa que tem como objetivo construir a qualidade da educação que a gente precisa para todo o nosso povo”.

Novas unidades

Em Itabuna, uma nova escola está sendo construída onde antes era o Centro Social Urbano. Orçadas em quase vinte milhões de reais, as obras estão 84% concluídas e contam com a execução da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder). A nova unidade vai contar com 24 salas, laboratórios, biblioteca, auditório, refeitório, administrativo, sala multifuncional, quadra poliesportiva com arquibancada, campo de futebol society, piscina com arquibancada e vestiários.

Já em Ilhéus, um novo complexo escolar está sendo construído também pela Conder, com orçamento de R$ 22,1 milhões. Os alunos do ensino médio terão à disposição 24 salas, laboratórios, biblioteca, auditório, refeitório, sala multifuncional, quadra poliesportiva coberta com arquibancada, piscina semiolímpica, campo de futebol society com pista de atletismo e vestiário.

A diretora do Núcleo Territorial de Educação do Litoral Sul, Leninha Vila Nova, afirma que os investimentos têm o objetivo de aprimorar o processo de aprendizagem no século XXI. “Aqui, a gente nunca viu tamanho investimento. Aproximadamente R$ 200 milhões estão sendo aplicados nos 26 municípios do território e isso possibilita para nós novas formas de promover a aprendizagem significativa dos nossos estudantes. Isso se traduz também em geração de emprego e renda, pois há a contratação de trabalhadores e trabalhadoras locais para construir essas escolas. Nós estamos muito gratos pelo investimento”.

*Ampliações e modernizações*

Em Itabuna, a maior obra de modernização e ampliação da região está sendo realizada no Complexo Integrado de Educação, que está com 45% das obras concluídas. Com o recurso de R$ 14 milhões, a unidade passará a contar, entre outros equipamentos, com escritório criativo, duas quadras poliesportivas cobertas com arquibancada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society com grama sintética e pista de atletismo, vestiário, guarita, auditório com capacidade para 175 lugares e biblioteca. O conjunto de equipamentos qualifica o local para oferecer cursos profissionalizantes, tornando-se uma verdadeira cidade do saber.

Em Ilhéus, com a modernização do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun, a unidade vai ganhar mais cinco salas, refeitório, campo de futebol society com pista de atletismo, piscina semiolímpica, vestiário, reforma e cobertura da quadra poliesportiva. Orçada em R$ 4,8 milhões, a obra já está com 72% da execução concluída.

*Comunidade escolar*

Amanda Oliveira, 16 anos, é estudante do Centro de Educação Profissional do Chocolate. Ela visitou as obras que estão sendo realizadas na unidade. “Eu gostei muito do campo, da quadra, isso vai ser bom porque vamos aprender muito mais aqui. Muitos alunos não têm dinheiro para pagar escolinhas de esportes e aqui vai ter tudo isso. Assim os alunos vão querer vir para o Colégio”.

Quem também teve a oportunidade de visitar o canteiro de obras foi o estudante Guilherme Luz. “Essas quadras, a piscina, tudo isso vai melhorar para os estudantes porque o ensino melhora muito. Temos agora um espaço ao ar livre. Vamos poder praticar esportes.”

Conforme diretor da unidade, Juliermes Barros, a praça de esportes é um dos lugares preferidos dos alunos. “Com esses novos equipamentos, eles serão atraídos para a escola. A quadra, antes, tinha um piso rústico e não era coberta, nossas possibilidades esportivas eram limitadas. Agora podemos fazer lutas marciais, ginástica, e outras modalidades. Com isso também a gente melhora a aprendizagem dos estudantes nas demais matérias. Os alunos entendem que não basta a prática esportiva, que eles precisam alcançar a excelência em tudo, até alcançar o mercado de trabalho”.

Repórter: Raul Rodrigues