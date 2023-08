Tesouro Nacional reconhece equilíbrio fiscal do município de Itabuna

Em um importante passo para impulsionar o desenvolvimento urbano, a Prefeitura de Itabuna conquistou a aprovação de uma operação de crédito no valor de R$ 115 milhões junto à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. A liberação atesta a responsabilidade da gestão com a contas públicas, num avanço histórico que coloca o município pela primeira vez com NOTA B no CAPAG. O Banco do Brasil será o responsável pela liberação dos fundos, contando com o aval da União.

Estes recursos substanciais serão direcionados para um abrangente programa de melhorias na infraestrutura, abarcando um total de 26 bairros da cidade. O plano de ações engloba iniciativas de drenagem e pavimentação, visando aprimorar significativamente a mobilidade urbana em Itabuna. O prefeito Augusto Castro ressaltou a importância desse marco para a cidade: “Estamos comprometidos em elevar a qualidade de vida de nossos cidadãos, e essas obras desempenharão um papel crucial nesse processo.”

O processo licitatório para a implementação das obras está programado para ter início já na próxima semana, conforme afirmado pelo prefeito. A expectativa é de que o Banco do Brasil libere R$ 95 milhões ainda durante o corrente ano, seguidos de mais R$ 20 milhões no ano de 2024. “O contrato de liberação do financiamento deverá ser formalizado em aproximadamente 15 dias”, acrescentou Augusto Castro.

A iniciativa será dividida em duas fases, abrangendo um total de 26 bairros da cidade. Adicionalmente, no âmbito deste semestre, está planejada a licitação para a construção de uma ponte que ligará o bairro Conceição à Avenida Amélia Amado, no Centro, localizada nas proximidades do antigo Príncipe Hotel e da barragem do Rio Cachoeira.

Este importante programa de melhorias na mobilidade urbana também engloba a construção de um viaduto em uma das principais vias da cidade, especificamente na rotatória que conecta o centro aos bairros da região do São Caetano, próximo ao Jardim Vitória e ao Banco Raso. Os recursos necessários para viabilizar a concretização da ponte e do viaduto serão adquiridos por meio do Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).