Testagem para o Coronavírus é encerrada em Itabuna; dia extra em Ilhéus

A testagem para o novo Coronavírus foi encerrada, nesta sexta-feira (21), em estudantes, professores e funcionários das escolas da rede estadual de Itabuna. Já o município de Ilhéus ganhou um dia extra para a aplicação dos testes, que será na próxima terça-feira (24), das 8h às 17h, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) do Chocolate Nelson Schaun e no Colégio da Policia Militar (COM) Rômulo Galvão. A data será aberta a todos os estudantes que não puderam comparecer durante o cronograma inicial.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, acompanhou, em Itabuna, o último dia de testagem, quando visitou o Centro Integrado Oscar Marinho Falcão e dialogou com gestores escolares, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e estudantes que estavam fazendo o teste rápido. O secretário também fez a testagem, com resultado negativo, e uma avaliação sobre o processo de testagem no território. “Esta é uma ação importante, que mostra o cuidado e o zelo do governador Rui Costa com a saúde dos nossos estudantes, professores e funcionários. Os dados obtidos serão avaliados cientificamente pela Universidade Estadual de Santa Cruz e vão nos subsidiar para a tomada de decisão sobre a retomada do ano letivo, mesmo que a data para isto ainda não esteja definida”, afirmou.

Nesta sexta, a estudante Shirley dos Santos foi fazer a testagem no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, em Ilhéus, e falou sobre a importância da iniciativa. “A gente sabe que muitas pessoas que estão com a COVID-19 são assintomáticas e este é o problema, porque estão transmitindo para os outros. Por isso, é bom que os colegas compareçam para fazer o teste. É rápido, gratuito, com álcool em gel, higienização dos espaços e lavatórios, tudo para garantir que a gente possa exercer a nossa cidadania, protegendo a todos”, disse.

*Garantia do acesso* – O coordenador de articulação de Projetos para a Educação da SEC, Hélder Amorim, fez um balanço das testagens em Itabuna e falou sobre a inclusão de mais um dia em Ilhéus. “Em Itabuna, conseguimos garantir uma ampla participação da comunidade escolar, o que resultou em uma boa amostragem para a equipe de Saúde. Já em Ilhéus, apesar de boa participação, houve uma solicitação das escolas para que houvesse mais um dia e, em alinhamento com a prefeitura, faremos a ação na terça-feira”.

A coordenadora do Núcleo Territorial de Educação de Itabuna (NTE 5), Leninha Vila Nova, destacou o empenho da comunidade escolar. “Acredito que a população entendeu a necessidade das testagens como parte do protocolo de ações do Estado para garantir a segurança da sua saúde. Então, a população compareceu e nossas escolas fizeram um trabalho belíssimo, que continua com o acompanhamento dos estudantes que deram positivados e com a testagem na terça em algumas escolas de Ilhéus”, afirmou.

*Parcerias* – Os testes rápidos em estudantes, professores e funcionários da rede estadual de ensino também já foram aplicados nas cidades de Jequié, Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca. A testagem acontece em municípios de pequeno e grande portes que apresentam elevados índices de contaminação, a partir da parceria entre as secretarias estaduais de Educação (SEC) e de Saúde (SESAB) e as prefeituras municipais.

A aplicação é feita por profissionais das secretarias de Saúde, seguindo todos os protocolos de segurança necessários. A divulgação dos resultados oficiais pela SEC só será feita após análise científica, que está sendo realizada pela UESC.