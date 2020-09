Testes de coronavírus são aplicados no lixão de Itabuna

Na quinta-feira (03), uma equipe da Vigilância Epidemiológica de Itabuna aplicou testes para detectar coronavírus entre moradores e pessoas que circulam na área do lixão. Entre cerca de 60 pessoas, foi aplicado o PCR, teste mais detalhado e que usa amostras colhidas das vias respiratórias do paciente com uma espécie de cotonete. O procedimento foi feito a pedido da Secretaria de Assistência Social, através do Departamento de Média Complexidade com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Como o tipo de exame realizado é encaminhado para laboratórios, os resultados demoram alguns dias para chegar. Um dos motivos para investigar o público citado é o descarte de máscaras, luvas ou itens afins no lixo, sem os devidos cuidados para evitar a contaminação de catadores.

Agendamentos em geral

A Vigilância Epidemiológica também realiza testes na modalidade Drive Thru, no estacionamento do Teatro Municipal Candinha Doria, por meio de agendamento prévio pelos telefones (73) 9 8109-7642 / 9 8119-5886 / 9 811-7596 / 9 8118-0345 / 9 8114- 3065 / 98119-6702 / 98123-8664.

Estes testes acontecem três vezes por semana – quarta, sexta e domingo – na população que esteja com algum sintoma da doença.