Testes de Triagem Neonatal asseguram mais qualidade de vida aos recém-nascidos do Materno-Infantil de Ilhéus

O Teste do Pezinho é um exame de sangue que permite identificar doenças graves em recém-nascidos. No Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, unidade da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), o teste é ofertado para os recém-nascidos que permanecem internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por mais de sete dias após o nascimento.

A enfermeira Iamara Fonseca explica o critério adotado pela instituição: “Um RN nascido em parto normal e sem intercorrências vai para casa em 24 horas. Em caso de cesariana, o tempo de permanência no hospital é, em média, de 48 horas. Só que, de acordo com o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o Teste do Pezinho, no padrão ouro, deve ocorrer entre o 3º e o 5º dia de nascimento”, explica. “Por isso, orientamos os pais a se dirigirem ao posto de saúde do seu município dentro desse prazo, considerado mais seguro para o exame”, completa. O HMIJS realizou, no ano passado, 712 testes do pezinho em RNs na UTI, segundo o serviço ambulatorial da instituição.

Mais serviços

Outros importantes testes são ofertados aos recém-nascidos do Materno-Infantil de Ilhéus. Os testes da Orelhinha e da Linguinha são realizados à beira do leito, ainda durante a internação. Contudo, de acordo com Iamara, quando há uma alta demanda, o atendimento ambulatorial pode ser agendado para acontecer em até 30 dias, no próprio hospital. O Teste do Coraçãozinho é feito pela equipe de enfermagem entre 24 e 48 horas após o nascimento. Quando alguma alteração é detectada, o setor pediátrico é imediatamente acionado para novas avaliações clínicas.

O Teste do Olhinho, também conhecido como teste do reflexo vermelho, é um exame rápido, indolor e não invasivo que avalia a visão do recém-nascido. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida. Desde a sua inauguração, em dezembro de 2021, o Materno-Infantil realizou quase 31 mil testes de triagem gratuitamente, promovendo o diagnóstico precoce de doenças e garantindo tratamento adequado. Isso proporciona melhor qualidade de vida às crianças e ajuda a prevenir deficiências e mortes prematuras.

*Vacinas*

Outra iniciativa importante garantida pelo hospital é a vacinação à beira do leito com as vacinas BCG e hepatite B. Durante a semana, a ação ocorre das 8 às 17 horas, e aos sábados e domingos, das 8 às 12 horas. De 2022 a 2024, foram aplicadas 17.632 doses dessas vacinas. Em janeiro deste ano, mais 422 doses foram administradas.

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos destinados à obstetrícia, gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal. A unidade é integrada à Rede Cegonha e oferece atendimento a urgências e emergências, funcionando 24 horas com acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do Estado é de aproximadamente R$ 40 milhões, incluindo obras e equipamentos. O Hospital Materno-Infantil foi inaugurado pelo Governo da Bahia em dezembro de 2021.