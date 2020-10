Testes mostram Covid-19 em quase 70 trabalhadores de supermercados em Itabuna

A Vigilância Epidemiológica de Itabuna realizou, recentemente, mais de 400 testes em trabalhadores de 12 supermercados da cidade. Deste total, 68 pessoas tiveram resultado positivo para Covid-19 e já se encontram em isolamento, sendo monitorados pelo setor.

Segundo a assessoria, mesmo com a curva de casos em queda, o município continua com ações para enfrentar a doença. “Segue realizando testes na população, atendendo em domicílio quem entra em contato com a Viep. O município também está reforçando campanhas de conscientização sobre a necessidade da manutenção de medidas como isolamento social, higiene e distanciamento e uso de máscaras em locais públicos e em estabelecimentos comerciais”, reforça.

O boletim divulgado na noite de ontem (06) informa que Itabuna chegou à marca de 13.405 casos confirmados da Covid-19, sendo 12.859 curados e 220 ativos. Entre eles, 21 pessoas estão internadas em UTI (12 leitos disponíveis), três em Unidade Semi-intensiva (1 leito disponível) e 25 pacientes em leitos clínicos (43 disponíveis). O número de óbitos chegou a 326. Vale ressaltar que as internações compreendem pacientes não apenas de Itabuna, mas também regulados de outras cidades da região.