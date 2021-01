Teto de casa desaba e deixa morador ferido em Itabuna

Moradores do bairro de Fátima tomaram um susto na tarde desta quarta-feira (27), quando o teto de uma residência desabou e atingiu um dos moradores.

Amadeu da Silva, de 42 anos, acompanhava uma reforma na casa dele no momento do incidente e foi levado com escoriações para o Hospital Calixto Midlej Filho.

Ele estava no local com três pessoas. Entre elas, um pedreiro, que não sofreu ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para retirar a vítima de baixo dos escombros, as causas do desabamento ainda serão investigadas.

Equipes da Defesa Civil também trataram de interditar a estrutura do prédio, bem como das casas ao redor. E seguem verificando o quê causou o desabamento, uma vez que há rachaduras em várias partes do prédio.

De acordo com a secretária Mariana Alcântara, a obra está em andamento e, por isso, serão verificados também os alvarás dessa construção.