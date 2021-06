Tiago Ninjinha leva bagagem da capoeira às lutas de muay thai

O menino que aprendeu a jogar capoeira na infância e cresceu envolvido com a missão de dar aulas nos mais diversos pontos de Itabuna. De roda em roda, inclusive com viagens internacionais, tornou-se uma inspiração para muitas crianças e jovens. Estamos falando do contramestre Tiago Amorim Silva, o Tiago Ninjinha, com estreia vitoriosa também no muay thai.

‘Ninjinha’, de 26 anos, aquele capoeirista que canta, toca e salta, alia o preparo físico adquirido em anos de treinamento aos movimentos da arte marcial tailandesa. No último dia 12, por exemplo, ele obteve destaque no campeonato Impacto Combate Fight, no município de Santa Luzia.

A luta entre Tiago e Railan Fernandes, em três rounds, foi considerada a melhor da noite pelas técnicas bem aplicadas. O evento, organizado pela academia Impacto Combat Maxx Team, reuniu atletas de Boxe, Kickboxing e Muay Thai de várias cidades da região, nas categorias masculina e feminina.

Ninjinha representou a equipe do Centro de Treinamento Vinny Loureiro, onde ele treina há sete meses com o mestre Vinny Loureiro e também dá aulas de capoeira. O atleta tem graduação de contramestre no Instituto Cultural Celeiro de Bamba, é aluno e filho do mestre Ninja, uma das referências da capoeira na Bahia e premiado como ‘Mestre do Saber’, com trabalho reconhecido pelo Ministério da Cultura.

Sempre para inspirar

Com um futuro promissor, o rapaz enxerga na primeira vitória conquistada no muay thai o combustível para seguir firme no seu propósito de inspirar crianças e jovens a buscarem uma melhor educação e qualidade de vida através do esporte.

“Sempre podemos correr atrás dos nossos sonhos, não o que os outros falem. Não importa as suas dificuldades ou a sua idade, se você está no caminho, nada vai te abalar”, finaliza.