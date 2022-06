Ticomia recomeça dia 25 como a maior explosão de alegria do São João da Bahia

Douradinho e Sara, produtores do Ticomia

A mais tradicional festa de camisa do São João da Bahia, o Forró Ticomia, recomeça em 2022 como a maior explosão junina de alegria do estado, no dia 25 de junho, após dois anos de distanciamento social causado pela pandemia da covid-19. Esta edição, com o tema ReViva o Forró, reúne o melhor elenco de grandes atrações da música nordestina para fazer a alegria do Ticomia, que há 35 anos impulsiona o calendário do São João baiano: Dorgival Dantas, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Luan Estilizado, Jonas Esticado, Mastruz com Leite, Raí Saia Rodada, Lordão e Otávio Mateus.

A expectativa é cerca de 11 horas de música e de muito entretenimento.

Como acontece ao longo dos anos, a festa será realizada na Fazenda El Dourado, a três quilômetros da cidade de Ibicuí – capital do São João da Bahia, a partir do meio-dia, com ampla área para estacionamento e o melhor serviço all inclusive do calendário junino, que disponibiliza cerveja, refrigerante, bebidas e comidas típicas e uma variedade de churrascos para os milhares de foliões. O espaço Ticomia contará com cenografia típica do São João, elementos do Nordeste e homenagem a Luiz Gonzaga.

A organização da festa – comandada pelo criador Douradinho, Sara e Raul Dourado – está ultimando todos os detalhes para que o Ticomia 2022 seja ainda maior que em anos anteriores. “Claro que este ano temos a saudade dos parceiros, amigos e de tantas pessoas que se foram por causa da crise sanitária da covid-19 e outras enfermidades. Ainda assim, nossa expectativa é de um evento de paz, alegria, de bons serviços e que mantenha a valorização do forró como o original ritmo da festa de São João”, afirma Douradinho.

Ele ressalta que o acesso à Fazenda El Dourado recebeu melhorias na infraestrutura, como forma de promover um fluxo de tráfego mais tranquilo. Entre elas, a construção e ampliação da ponte próxima ao local do evento, que, por vezes, causava engarrafamento no trecho não pavimentado da estrada. A obra foi feita pelo Governo do Estado.

Palcos – Os shows do Ticomia serão apresentados nos dois grandes palcos da Fazenda El Dourado, que foram reformados e contam com nova programação visual e suporte para shows pirotécnicos. As atrações e suas bandas – Dorgival Dantas, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Luan Estilizado, Jonas Esticado, Mastruz com Leite, Raí Saia Rodada, Lordão e Otávio Mateus – farão os respectivos shows revezando o uso dos palcos, com o objetivo de manter a continuidade do ritmo musical e a alegria que caracterizam a festa.

Está confirmado também o funcionamento da tradicional “Vila do Forró”, uma praça cenográfica, com um coreto no centro, onde se apresentarão as bandas Terno e Chinela, Forró do Cariri e Andinho Brito, com um repertório de músicas consagradas na história do forró “pé de serra”. Este espaço alternativo, localizado no lado oposto aos grandes palcos, tem o charme das casinhas de taipa da zona rural, onde são servidos os doces típicos, e se tornou um dos pontos mais frequentados do Ticomia. Na animada bodega local, o folião experimenta o licor, cachaça pura e com ervas, rapadura, tira-gostos variados de charque, mortadela e bacalhau.

Sara Dourado, uma das produtoras do evento, declara que não vê a hora de o público matar a saudade do tradicional arrasta-pé junino, além de outros ritmos, cuja característica transformou o Ticomia na maior festa privada do São João baiano. O produtor-executivo Raul Dourado disse que o Ticomia 2022 acontece sob o símbolo do recomeço, do reencontro de amigos e foliões que sempre participaram da festa inspirados pelo momento de alegria e confraternização.

All Inclusive – Não resta dúvida de que entre as principais referências do Ticomia estão as atrações musicais, a possibilidade de poder ser frequentado por famílias inteiras, com segurança, e o cardápio de comidas e bebidas all inclusive, cujo serviço funciona ininterruptamente.

Na área de alimentação, o folião pode degustar um delicioso churrasco de porco e costela bovina no rolete, preparados e servidos por uma equipe de profissionais do sul do país, espetinho de carne e de frango, feijão tropeiro, vinagrete, acarajé, abará, queijo coalho, pamonha, amendoim, milho cozido, crepe, tapioca recheada, cocada, biscoitos e outras guloseimas.

No setor de bebidas, a tradicional cerveja, além de água, refrigerantes, frozen, cachaças, água de coco, caldo de cana e batidas de frutas tropicais. Por outro lado, haverá como opção o Bar Premium, único espaço da festa em que as bebidas são comercializadas, para quem quer whisky, vodka, gin e o energético Red Bull. Também vai funcionar uma loja de souvenirs com a marca Ticomia, onde podem ser adquiridos bonés, copos, canecas e chaveiros. As vendas de ingressos, que dão direito a camisa e pulseira de acesso ao evento continuam sendo feitas no modo on-line, no Instagram @ticomiaoficial ou no site