Time de Lula ganha reforço no Sul e Extremo Sul da Bahia

O projeto político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República e do pré-candidato ao governo baiano Jerônimo Rodrigues ganha importante aliado no Sul e Extremo Sul da Bahia. Foi aprovada, ontem (05/05) à noite, pela Comissão Política Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), órgão da direção do partido no Estado da Bahia, a pré-candidatura do presidente do PCdoB de Itabuna, Wenceslau Alves do Santos Júnior, a deputado federal.

Único candidato da região a concorrer ao cargo no Time de Lula, Wenceslau Júnior, recebeu a notícia com alegria. “Sou a única conexão do nosso território com as propostas de Lula. É fundamental termos um representante na Câmara Federal para auxiliar o presidente na missão de transformar o Brasil em uma nação digna e inclusiva. Não podemos ficar nas mãos dos deputados do ‘centrão’, que só conhecem a política do toma lá dá cá”, ressaltou.

Honrado com a indicação, ele se comprometeu a atuar com responsabilidade e transparência nos desafios a serem enfrentado no processo de luta contra o bolsonarismo e fascismo. “Vamos recolocar o Brasil nas mãos dos brasileiros e brasileiras e caminhar lado a lado com Lula no restabelecimento, desenvolvimento e fortalecimento do país”, afirmou, acrescentando que, “irei reforçar o nosso campo político e garantir a ampliação da consistência da representação política em nossa região e nas categorias política onde atuou como advogado e professor universitário”.

*Carreira -* Advogado e professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Wenceslau Júnior, acumula mais de 30 anos de experiência na política baiana. A militância no PCdoB teve início no movimento estudantil, quando presidiu o Diretório Central dos Estudantes da FESPI em 1991, época na qual, a FESPI foi estadualizada com a criação da UESC. Também coordenou o Comitê em defesa da Criação da Universidade Federal do Sul da Bahia e dos Institutos Federais (Ilhéus e Uruçuca). A trajetória profissional inclui a primeira suplência de vereador de Itabuna em 2001 a 2004, vereador em 2005 a 2008 e 2009 a 2012, primeira suplência de deputado estadual em 2011 a 2014, vice-prefeito e secretário de Planejamento em 2013 a 2016. Hoje, atua como chefe de gabinete do diretor presidente da BAHIAGÁS, além de cursar o Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas pela UNIFACS.