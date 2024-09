Time do Hospital de Base busca o penta na final do Campeonato SINDSERV sábado

O time do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), está prestes a conquistar o título de pentacampeão na final da 7ª edição do Campeonato de Futebol do Sindicato dos Servidores e Servidoras Municipais de Itabuna (SINDSERV) neste sábado, dia 21, às 9 horas, na Arena Professor Tim, no Bairro da Conceição.

A equipe disputará o título contra o time da EMASA, o mesmo adversário do ano passado. Diferentemente da edição de 2023, a equipe do Hospital de Base este ano enfrentou dificuldades em campo, mas conseguiu garantir vaga na final com quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

De acordo com o dirigente do time, Lucas Nascimento foi um campeonato difícil porque ao longo das sete rodadas, as equipes adversárias se reforçaram bastante e isso refletiu na classificação. “Chegamos na última rodada com cinco times disputando a chance de classificação. Foi bastante apertado”, comentou.

Lucas, que este ano esteve fora de campo devido a um problema no joelho, fez uma menção ao time da USEMI que na sua opinião fez uma boa campanha. “Este ano vencemos o time na semifinal com o placar de 4 a 1, mas foi um time difícil, tanto que o artilheiro é da equipe deles”, acrescentou.

Sobre a expectativa para a final, a equipe do Hospital de Base segue mais uma vez confiante na melhoria da performance frente às últimas rodadas e espera que seja uma festa bonita, não só com a participação dos jogadores, mas de todos os colaboradores da instituição para prestigiar a equipe.

“Foi uma campanha difícil, mas o último jogo nos deixou confiante. Conseguimos finalmente encontrar o nosso jogo. Vamos com a equipe completa rumo a vitória”, afirmou.

A final do 7º Campeonato SINDSERV terá festa de premiação no Clube dos Comerciários com a apresentação do cantor Anderson Menezes e da banda Romualdo Para-Tudo no Pagode.