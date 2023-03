Tiro de guerra envia recrutas para doar sangue em Itabuna

Recrutas do Tiro de Guerra 06-007 de Itabuna participaram, nesta sexta-feira (17/03), de uma ação solidária em prol do Banco de Sangue da Santa Casa de Itabuna. O ato solidário reuniu 48 atiradores de 18 e 19 anos, que reservaram um tempo para doar sangue.

O coordenador de Captação do Banco de Sangue SCMI, Rosildo Ribeiro, destacou que a ação foi realizada exatamente no momento em que o estoque se encontra em situação crítica. “A nossa unidade tem a necessidade de coletar mais de 50 bolsas de sangue por dia, mas está longe de atingir o estoque ideal”, explicou.

O Banco de Sangue é responsável por mais de mil transfusões por mês para atender os pacientes nos hospitais Manoel Novaes, Calixto Midlej Filho e Luís Eduardo Magalhães, além de unidades hospitalares de outros municípios do sul e parte do sudoeste da Bahia.

Espírito de solidariedade

O 1° sargento do Tiro de Guerra de Itabuna, Walace Dousseau, explicou que a ação dessa sexta-feira foi resultado de conversa com os recrutas, com objetivo de falar sobre a importância da doação e gerar uma participação de toda a comunidade local.

“O Tiro de Guerra vem recebendo muitos pedidos de doações para o Banco de Sangue de Itabuna, e decidimos fazer a conscientização com intuito de despertar nos atiradores o espírito de solidariedade. Essa é a nossa contribuição para melhorar o estoque nessa fase crítica e ajudar a comunidade”, afirmou Walace.

O Banco de Sangue fica na Rua Antônio Muniz, no anexo do Hospital Calixto Midlej Filho. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas e, aos sábados, das 7 às 12 horas. Para doar sangue, é necessário apresentar boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos para aqueles que já são doadores, e 60 anos para quem vai doar pela primeira vez; pesar no mínimo 50 kg e estar descansado e alimentado. Para se cadastrar, o candidato deve levar um documento original com foto.