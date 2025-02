Tiro na cabeça mata empresário de Itabuna 

Ferido com um tiro na cabeça, o empresário Orleans Dantas foi encontrado morto na noite de segunda-feira, dia 17, em sua residência, na Vila Paloma, em Itabuna. As primeiras informações são de que ele cometeu suicídio. Um revólver foi encontrado ao lado do corpo.

Depois de velado agora à tarde no SAF, em Itabuna, o corpo do empresário será levado para Alagoinhas, onde será cremado. Orleans Dantas deixa três filhos. Na área empresarial, ele trabalhava nos ramos de medicamentos e da construção civil. Era uma figura muito conhecida no meio político da região.