Tirolesa Itinerante será mais um atrativo para o público da 3ª edição do Ita Pedro

Esta 3ª edição do Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil está recheada de novidades e uma das surpresas preparadas pela Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) é a Tirolesa Itinerante que foi montada no circuito da festa que começa nesta quinta-feira, dia 27, às 18h, e segue até domingo, 30, na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso.

A tirolesa é uma atividade para todas as idades, pois mesmo sendo de aventura, não exige esforço físico do praticante. De acordo com a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), duas plataformas foram montadas numa distância de 120 metros.

A empresa responsável pela instalação é pioneira neste tipo de serviço, tem uma equipe de profissionais treinados e capacitados para montagem e operação, cumprindo todos os requisitos de segurança.

Os brincantes e forrozeiros não podem perder tempo para curtir a novidade do maior São Pedro do Brasil. O horário de funcionamento da Tirolesa, cuja entrada é gratuita, será das 20h às 4 da manhã, enquanto no domingo, a partir das 14 horas.