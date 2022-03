Titãs traz show acústico para Itabuna

Após quase 18 anos, a banda Titãs traz sua bagagem de megasucessos de volta a Itabuna. Eterno para uma legião de fãs, o grupo se apresenta dia 26 de março, na Terceira Via Hall. O show, no formato acústico e em trio, celebra reúne um mix de grandes sucessos e algumas canções de “Doze Flores Amarelas”.

Trazido por Beto Produções, o espetáculo tem também a participação de Bad Maria. A proposta é recordar (e curtir!) os maiores sucessos de uma geração, com uma megaestrutura de som e luzes, em ambiente coberto e climatizado.

Os ingressos são limitados e estão à venda na Backdoor e Bigodon, em Itabuna, Manga Rosa, em Ilhéus e pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/titas-trio-acustico-itabuna/1483714

Titãs Trio Acústico: como ninguém nunca viu

Lançado em 1997, Titãs Acústico MTV foi um projeto de extraordinário sucesso, o mais exitoso de todos os Acústicos MTV, um fenômeno com mais de dois milhões de cópias vendidas, ganhador de discos de ouro, platina e diamante.

Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto cavaram um tempo em suas agendas e montaram um show afetivo e despojado, em que os três – munidos apenas de violões, piano, guitarra acústica e contrabaixo – recriam canções do Titãs Acústico MTV e acrescentam outras pérolas de seu repertório, como “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, “Toda Cor” e muitas outras.

Entre as canções, Branco, Britto e Tony – chamados pelos fãs de Trio de Ferro – contam histórias e trocam ideias com o público, aproveitando o clima intimista do show, coisa rara em sua longa carreira. Equilibrando glórias do passado e desafios do futuro, os Titãs contemplam o presente em mais uma grande celebração.

Esse show ainda contará com as participações especiais de Mário Fabre e Beto Lee. O espetáculo é dirigido por Otávio Juliano.