Título de Cidadania Itabunense e comenda para mulheres em noite de homenagens

Uma noite de homenagens diversas, com destaque para profissionais de saúde, marca a participação da Câmara de Itabuna nas comemorações pelos 111 anos da cidade. Indicados pelos vereadores, cerca de 60 profissionais participarão da solenidade tripla no Teatro Candinha Doria, a partir das 19 horas de segunda-feira (26). Acompanhe, em linhas gerais.

Excepcionalmente, a entrega da Comenda Otaciana Pinto também ocorrerá nesta cerimônia. É uma honraria concedida a mulheres cujo trabalho é destaque na sociedade local. Entre as homenageadas, as enfermeiras Camila Silva Brito (pela vereadora Wilma de Oliveira/PCdoB) e Rafaela Caldas Santos (por Ronaldo Geraldo/PL). A secretária de Educação, Janaína Araújo, recebe a premiação através do vereador Alex de Melo (PTC). Já a jornalista Olga Amaral, foi indicada pelo edil Solon Pinheiro (Solidariedade)

Honra ao mérito

A outra homenagem da noite é a concessão do Diploma de Honra ao Mérito. O reitor da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz), professor Alessandro Fernandes, será laureado pelo vereador Sivaldo Reis (PL). O ex-deputado Renato Costa (PSB), pelo colega de partido, edil Adão Lima. O edil Francisco Edes (Republicanos) homenageia o médico Isaac Nery e o enfermeiro Emerson Oliveira.

Ainda no rol da Honra ao Mérito, o médico Fernando Alves Júnior (indicado pelo presidente da Casa, Erasmo Ávila/PSD); o advogado Geraldo Calazans (por Solon Pinheiro); o bancário e sindicalista Paulo Eduardo Silva (por Wilma de Oliveira) e o vereador licenciado e secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Xavier (por Ronaldo Geraldo/PL).

Novos cidadãos

Para a terceira homenagem, o Título de Cidadania itabunense, outros perfis diversos. O deputado federal Raimundo Costa Magalhães e a presidente do Sindicato dos Aposentados, Nilza Coutinho, são os homenageados de Israel Cardoso (PTC). A médica Marluce Leão será laureada pelo edil José Boaventura/Kaiá (Avante); o colega Jan Johan Reinel de Castro, por Luiz Júnior da Saúde (DC).

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, por Francisco Gomes (PSD); o secretário de Desenvolvimento, Almir Melo Júnior, pelo edil Danilo Freitas Santos (PSL); o superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Souza Lino Filho, homenageado por Erasmo Ávila (PSD). Já o famoso Maguila da Unimed (Mário Oliveira Santos), será laureado pelo edil Manoel Porfírio (PT) e o radialista Carlos Barbosa, pelo vereador Marcelo Souza (Cidadania).

Ao mesmo tempo em traz como mote o respeito à tradição, a proposta do evento é seguir os protocolos em favor do distanciamento e demais normas de segurança contra o coronavírus. Por isso, será limitado o público presente, enquanto a cerimônia estará disponível pelas redes sociais da Câmara.