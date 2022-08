Título de Cidadão Ilheense para Dr. Luiz Coutinho

Na última sexta-feira, 19, a Câmara de Vereadores de Ilhéus concedeu ao advogado Dr. Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho, o título de Cidadão Ilheense. Advogado criminalista e Conselheiro Federal da OAB Nacional, o agraciado teve sua história na região revisitada por diversos amigos presentes à solenidade.

O Dr. Luiz Coutinho, como é conhecido, atuou na OAB Seccional da Bahia por dois mandatos consecutivos como presidente da CAAB – Caixa de Assistência à Advocacia da Bahia e agora ocupa o Conselho Federal da Ordem em Brasília.

Com relevantes serviços prestados na Cidade e na região, a aprovação da honraria pelo legislativo de Ilhéus, não encontrou resistência ou contrariedade à indicação feita pelo vereador Aldemir Almeida.

Em seu discurso, Luiz Coutinho, visivelmente emocionado, relembra do passado na região e agradeceu aos muitos amigos que conquistou durante todos os anos em que manteve laços profissionais e pessoais com Ilhéus. Dividiu a honraria com sua esposa, Leila Coutinho, presente à solenidade e seus familiares, que contribuíram para construção desta vitoriosa carreira.

Presentes à sessão solene: o presidente da OAB de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino, os ex-presidentes, Dr. Marcos Flávio, Dr. Martone Maciel, o Conselheiro Estadual da OAB, Dr. Carlos Medauar, o delegado Regional da CAAB, Dr. Ico Oliveira, representando a OAB Subseção de Itabuna, Dr. Ruy Nepomuceno e diversas autoridades do universo político, militar e da sociedade civil organizada.

“Luiz Coutinho sempre foi um homem à frente de seu tempo. Um homem aguerrido e capaz aglutinar e abraçar a diversidade da advocacia com a elegância e a maestria dos grandes juristas. Goza de um enorme respeito de toda a classe, pois, nunca mediu esforços para atuar em defesa da advocacia e de forma impecável a do interior. Sempre manteve as portas abertas para acolher a todos sem distinção. Tenho um imenso orgulho de sua amizade e agora tê-lo como conterrâneo completa essa alegria e referenda essa indicação do legislativo como um merecido reconhecimento àqueles que realmente prestaram serviços à nossa gente. Parabéns, conterrâneo! Agora a casa é sua também!” Destacou o Dr. Jacson Cupertino, Presidente da OAB Subseção de Ilhéus.