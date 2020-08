O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-Ba) concedeu efeito suspensivo à decisão que tornava o prefeito Fernando Gomes inelegível por três anos e, consequentemente, teria extinto o mandato. A decisão, assinada pela desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, atende a pedido da defesa do gestor.

O afastamento seria decorrente de pedido do Ministério Público Estadual, mas a desembargadora entendeu que as razões não estão devidamente claras no pleito.