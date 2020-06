Toque de recolher a partir de 18 horas em Itabuna

Em reunião encerrada agora há pouco, ficou definida a prorrogação do “Toque de recolher” em Itabuna. A medida, que já vigora há 20 dias, torna-se ainda mais restritiva.

Assim, a partir de 18 horas, fica proibida a circulação de pessoas e veículos. No primeiro decreto, o toque de recolher começava duas horas mais tarde. Ou seja, às 20 horas.

A fiscalização do cumprimento dessa determinação, segundo a Prefeitura, fica a cargo de equipes da Sesttran (Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito).

A decisão foi por causa do aumento do índice do Coronavírus no município. Pelo último boletim, o número de casos da doença se aproxima de mil, enquanto que 36 pacientes morreram até agora.