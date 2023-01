Torcedores lamentam falta de estádio para Itabuna jogar em casa

A torcida do Itabuna Esporte Clube vive um misto de alegria e revolta nesta terça-feira (10). De um lado, a felicidade de ver o time da cidade, finalmente, voltar à série A do Campeonato Baiano. De outro, tristeza porque o antigo estádio Luiz Viana Filho (Itabunão) não está pronto para as partidas acontecerem em casa.

O escritor Carlos Kahê demonstrou frustração por não poder acompanhar o “azulino” neste momento de ascensão. “O retorno do nosso Itabuna ao convívio público, esportivo, não pode prescindir da massa torcedora que adora esse clube. Itabuna de volta ao Baianão sem o Itabunão é Bochecha sem Claudinho, Queijo sem Goiabada, é Árvore sem passarinho”, comparou.

Na mesma linha, o vigilante José Roberto Cardoso dos Santos queixou-se nas redes sociais: “Uma vergonha pra nossa cidade. O time conseguiu o acesso pra primeira divisão e não podemos dar o nosso apoio aos nossos atletas”.

Enquanto isso, o Itabuna estreia no “Baianão” na noite desta terça-feira, às 21h30min, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. O primeiro adversário a ser abatido é a Jacobinense.

À espera da reforma

A reforma do estádio, em fase de licitação, está a cargo do governo estadual, por da SETRE (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte)/ SUDESB (Secretaria dos Desportos do Estado da Bahia). A futura obra está orçada em R$ 5.600.000,00. Segundo o secretário municipal de Esportes, Alcântara Pellegrini, o momento é de espera.

“Essa licitação ocorreu no dia 23 de novembro de 2022 e a empresa que ficou em segundo lugar recorreu da decisão do certame; estamos aguardando a revisão para que possa ser divulgada a empresa que fará a execução da obra. Ouvi da SUDESB que ainda esse mês poderemos dar início. Estamos na expectativa”, afirmou o secretário ao Diário Bahia, via WhatsApp.

Ele informou sobre as articulações para que os próximos jogos do Itabuna aconteçam numa cidade vizinha. “Eu estive em Camacan, a cidade mais próxima com estádio em condições reais na tentativa de levar os jogos pra lá; o prefeito Paulo do Gás abraçou a causa, porém as fortes chuvas que caíram na região dificultaram as obras de infraestrutura do estádio e atrasaram os laudos, que só foram entregues nessa semana. Acredito que nos próximos jogos o Itabuna poderá jogar em Camacan”, completou.