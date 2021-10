Torcida está de volta aos estádio de futebol da Bahia

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (8), o governador Rui Costa decidiu liberar o retorno, com restrições, das torcidas aos estádios de futebol baianos. A autorização vale a partir deste sábado (9), quando decreto sobre o assunto será publicado no Diário Oficial do Estado.

“A flexibilização foi possível em razão dos atuais índices da pandemia na Bahia”, explicou o governador. Neste retorno, deverá ser respeitado o limite de até 30% da capacidade dos estádios e serão obrigatórios o uso de máscara, o distanciamento social e o álcool em gel para higienização das mãos. Somente torcedores que comprovarem vacinação completa contra a Covid-19 poderão acessar os estádios.

A secretária estadual de saúde em exercício, Tereza Paim participou da reunião e aproveitou a oportunidade para alertar para a necessidade de que todas as pessoas, independente de ir ou não aos estádios, completem o esquema de vacinação. “Mais de 700 mil pessoas não foram tomar a segunda dose. O gol do seu time é motivo de comemoração, mas o distanciamento ainda se faz necessário”.