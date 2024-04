Tormenta: curta-metragem do Boticário reflete sobre os dilemas e estigmas das mães de adolescentes

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil¹, convoca um debate sobre o estigma e os desafios que envolvem a relação de mães e filhos durante a adolescência em nova campanha de Dia das Mães. Estudos de Harvard, em 2022, apontam que os pais de adolescentes se sentem solitários e depressivos tanto quanto os filhos, algo que impacta diretamente na construção e consolidação do relacionamento. Segundo a pesquisa, 18% dos adolescentes dizem sofrer de ansiedade, enquanto 20% das mães dizem passar pelo mesmo mal. Já a depressão afeta 15% dos adolescentes e, ao mesmo tempo, 16% das mães. Considerada por muitos como uma fase assustadora e repleta de dificuldades relacionadas à convivência, na qual mães e filhos precisam ressignificar o papel um na vida do outro, a maternidade para além da primeira infância é um momento delicado e de constantes mudanças nas relações familiares.

Intitulado “Tormenta” – o filme produzido pela marca é considerado a maior produção de data comemorativa da história por trazer um formato realístico que conecta e instiga o telespectador em um curta-metragem de cerca de 4 minutos. Com a comunicação integrada em diversos canais da marca, a campanha – que também traz experiências de presentes nas lojas do Boticário – tem como objetivo incentivar as mães a saírem de um lugar de insegurança para um caminho de construção de confiança mútua.

“Buscamos, nessa campanha, trazer luz a uma questão conhecida como um dos períodos mais turbulentos e solitários da maternidade que, muitas vezes, não ocupa o espaço que merece nas conversas criadas para a data. Por isso, estamos incentivando diálogos e reflexões profundas para que as mães, de fato, reconheçam-se e, junto aos filhos, tracem um caminho de redescobertas, confiança e crescimento juntos. Afinal, a experiência da maternidade é vivenciada todos os dias, em todas as fases da vida”, aponta Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. Ao som de Billie Eilish, o curta extrapola os formatos convencionais utilizados no mercado e apresenta o movimento de uma casa, captado em um estúdio especial, que materializa os altos e baixos da jornada entre mães e filhos adolescentes – além de impactar com efeitos especiais, como explosões de águas e ventos tempestuosos. Assista ao curta nesse link: Dia das Mães | O Boticário