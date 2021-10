TPIFLIX exibe “IntimIDADES” e “Teodorico” neste final de semana

Improviso, oxente!

Os espetáculos “IntimIDADES” e “Teodorico Majestade” terão sessões toda sexta e sábado do mês, respectivamente. Além disso, nos dias 25 a 28 de outubro o Teatro Popular de Ilhéus realiza mais uma edição do quadro “Improviso, oxente!” O projeto de debates do Teatro Popular de Ilhéus tem o objetivo de buscar conteúdo, compartilhando com o público, para a montagem de “Sonho de uma Noite de Verão”, que foi interrompida em março de 2020, em função da pandemia. O tema desta edição é “O Exercício da Cidadania”, e receberá quatro convidados muito especiais discutindo ao vivo o exercício da cidadania em algumas frentes vitais para a retomada das atividades neste cenário de pandemia.

No dia 25, segunda-feira, Rui Rocha debate o tema “Cidadania e a luta pela preservação do meio ambiente”. Na terça, dia 26, Bebeto Galvão fala sobre “Cidadania e a luta por direitos trabalhistas, emprego e renda”. Já na quarta, dia 27, Iara Colina traz uma conversa sobre “Cidadania e a luta por equidade de gênero”. E fechando a programação, na quinta-feira, dia 28, Bernadete Souza reflete sobre “Cidadania e a luta pela terra”.

Às crianças

E pra criançada que perdeu as duas transmissões destinadas à comemoração do Dia das Crianças, ainda é possível assistir às gravações que permanecem no canal do TPI. No dia 12 aconteceu o recital “Poemas para crianças”, com a atriz e diretora Tânia Barbosa declamando poesias escritas especialmente para as crianças. foram textos de Ruth Rocha, Cecília Meireles, Rosana Rios, Pablo Neruda, Vinícius de Morais, José Paulo Paes e outros autores incríveis. No dia seguinte, 13 de outubro, foi ao ar um especial do quadro “Recontando Histórias Populares”, com as histórias “A casa, a Onça e a Coelha” e “Flok, o cachorrinho brigão”, nos quais Tânia Barbosa, usando recursos de filtros e animação, reconta com um novo olhar as histórias que encantaram gerações, abrindo espaço para a diversidade. Ambos os vídeos permanecem disponíveis para o público.

Para acompanhar a programação virtual do TPIFLIX, o canal do Teatro Popular de Ilhéus no Youtube, basta acessar o link youtube.com/ teatropopulardeilheus, ou procurar pelo “TPIFLIX – o canal do Teatro Popular de Ilhéus” no aplicativo do Youtube.

A manutenção do Teatro Popular de Ilhéus é parcialmente financiada pelo Programa de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais do Fundo de Cultura da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria da Fazenda, Governo do Estado da Bahia. Para sua atual instalação o grupo conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus através da Secretaria Especial da Cultura.