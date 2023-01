Trabalhadores da Limpeza Pública começam a semana em Itabuna com faxinaço

Os trabalhadores da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) começaram a semana em Itabuna com um faxinaço em toda a cidade. A ação inclui roçagem, poda de árvores, limpeza de área e manutenção de vias.

Logo cedo, os trabalhadores foram divididos em equipes pelo Departamento de Limpeza Pública, para o serviço de roçagem nas ruas São Pedro, no Fátima, Praça da Piedade e na Rua Nova, no Califórnia. Eles também realizam o mesmo tipo de serviço nos bairros Jardim Vitória e Góes Calmon e no canal do Vila Anália.

Outra equipe executou a poda no Zizo enquanto a terceira equipe executou a recuperação de calçadas na Rua Almirante Tamandaré, Avenida das Nações Unidas e áreas próximas ao antigo galpão de uma fábrica de calçados, no São Caetano, e no entroncamento do condomínio São José

A coleta de lixo também foi intensificada na manhã desta segunda-feira em vários bairros, principalmente na área central da cidade, a exemplo da Rua Santo Antônio e Segunda Travessa da Rua Floresta, no São Caetano, Rua Ana Nery, no Mangabinha, Avenida Aziz Maron, no Góes Calmon, e ainda no bairro Gegéu Rocha

A secretária interina de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, destaca que embora a coleta domiciliar seja feita diária e regularmente, é comum o acúmulo de lixo depois de um final de semana. Isto acontece especialmente em algumas áreas onde algumas pessoas insistem em descartar lixo doméstico ou entulhos.

A secretária frisou que as equipes do serviço de manutenção e limpeza urbana trabalham duro para manter a cidade limpa. “ São muitos os problemas. Por isso, precisamos da cooperação das pessoas para que a cidade esteja sempre limpa”, concluiu a secretária Sônia Fontes.