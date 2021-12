“Trabalhei para organizar a Casa, para no próximo ano realizar obras que a população tanto espera”, avisa Augusto Castro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), destacou os avanços de sua gestão e as diversas ações realizadas pela administração municipal decorridos quase 12 meses do primeiro ano. Ao comparar o período em que exerceu o cargo de deputado estadual (2010 a 2014 e 2015 a 2018) com o de prefeito, ele foi enfático ao falar dos desafios.

“Existe 100% de diferença. Comandar o Executivo Municipal exige grande responsabilidade, preparo. Enfim, ser prefeito hoje tem que ter determinação, organização. E isso eu consegui, porque ao longo da minha vida sempre procurei me dedicar a tudo que me propus a fazer. Mas é lógico que o desafio sempre é muito grande para qualquer gestor”, comentou.

O prefeito de Itabuna foi entrevistado no sábado passado (18), na Rádio Proeves FM, pelos apresentadores Pastor Elias Fernandes; radialista Fábio Luciano; advogado Allah Góes e o vereador Israel Cardoso. Ele citou a dimensão da máquina administrativa de Itabuna que, apesar de gigantesca, com cerca de sete mil funcionários, autarquias, fundações, tem a estrutura administrativa ultrapassada.

“São vários os débitos previdenciários e precatórios antigos. Mas estamos conseguindo parcelar e pagar, porque trabalhamos com planejamento. Trabalhei esse ano para organizar a Casa, para no próximo ano realizar as obras que a população tanto espera”, afirmou.

Investimentos na saúde

Na área da saúde, Augusto Castro falou sobre a viabilização da reforma do Hospital São Lucas, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), com previsão de reabertura parcial em junho de 2022. “Prometi na campanha a reabertura deste hospital e agora isso é fato. Será reaberto pela Santa Casa por meio de um convênio com a Prefeitura de Itabuna, com atendimentos na área de hemodiálise, cirurgias eletivas, entre outros serviços integralmente pelo SUS”, explicou.

Também relacionado à Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, o prefeito anunciou que a Prefeitura viabilizará o pagamento do 13º salário dos funcionários daquela instituição por meio da antecipação de verbas de um convênio com o Governo Federal. “Essa é uma instituição que passa por dificuldades financeiras e sempre tem enfrentado dificuldades para o pagamento dos cerca de 1.800 funcionários. Mas agora, a prefeitura viabilizou esse convênio para que as centenas de trabalhadores tenham um merecido Natal”, sustentou.

Inaugurações

O prefeito falou sobre a estrutura do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, que conta com cerca de 200 leitos “portas abertas” para urgência e emergência para atender a Itabuna, polo regional de várias cidades. “Itabuna é aquela mãe que abre os braços para os amigos desta e de outras regiões. Mas, o custo disso é muito caro porque é alta complexidade, daí a importância de termos o Hospital São Lucas funcionando”, ressaltou.

Um conjunto de reinaugurações está previsto para janeiro, segundo o prefeito Augusto Castro. Como exemplo citou o Centro Médico Pediátrico de Itabuna (CEMEPI), cuja reforma também foi viabilizada por emenda parlamentar do deputado Paulo Magalhães, a Maternidade Ester Gomes e a segunda base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), no bairro Nova Itabuna.

Ele também fez referência à iniciativa de abrir o Hospital de Campanha para o atendimento das vítimas da Covid-19. “Esta foi uma das decisões mais acertadas e realizada com recursos próprios. Recentemente, por exemplo, foi feita uma auditoria do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), que aprovaram toda a forma como o hospital foi gerido. Isso é muito gratificante”, sentenciou.

Na entrevista, o prefeito Augusto Castro lembrou que cinco Unidades Básicas de Saúde foram reformadas ou estão com as obras em execução neste ano. Ele anunciou que a meta para 2022 é reformar cerca de 80% dos postos de saúde da cidade, com recursos próprios e em parceria com o Programa Mais Médicos, além de criar mais unidades de saúde em áreas onde haja demandas na atenção primária.

Reforma administrativa

Sobre a reforma administrativa que deve se iniciar em 2022, o prefeito informou que a ideia é enviar o Projeto de Lei para a Câmara de Vereadores até janeiro e seguir os trâmites para a realização de concurso público municipal.

Na área da Promoção Social e Combate à Pobreza, que tem como titular a primeira-dama Andréa Castro, o prefeito Augusto Castro fez questão de citar o grande avanço do município no seu primeiro ano de gestão ao extinguir o antigo lixão com a implantação do aterro sanitário e, em paralelo, prestar assistência às famílias que viviam da coleta de resíduos naquele local.

“Conseguimos acabar com o lixão. Para mim é a maior obra social do município. Vamos ter uma coleta seletiva em Itabuna, um investimento social que estamos fazendo e, enquanto isso, a Secretaria tem prestado toda assistência financeira às famílias que viviam da coleta no lixão”, lembrou.

Neste Natal anunciou a aquisição de 25 mil brinquedos e 10 mil cestas natalinas para doar às famílias carentes. “Famílias que não tinham nada para comer no Natal, receberão uma cesta com vários itens, entre eles 2,5 quilos de frango, panetone, queijo, chocolate e suco de uva”, citou. E completou: “Já distribuímos outras 16 mil cestas básicas e quase 20 mil quilos de peixe na Semana Santa, tudo adquirido com recursos próprios”, frisou.

Sobre o Auxílio Emergencial o prefeito Augusto Castro lembrou que quase três mil famílias receberam ajuda. E disse que e o Restaurante Popular vem se somar ao trabalho da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. “A obra está sendo finalizada e pretendemos inaugurá-lo em 40 dias, o que é motivo de muita alegria para a nossa política assistencial”, concluiu.