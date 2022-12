Trabalho: Bahia lança aplicativo para contratar autônomos

A nova versão do aplicativo de intermediação de mão de obra autônoma Contrate.Ba foi apresentada na manhã desta segunda-feira (19), pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no auditório da unidade central do SineBahia, em Salvador. A reformulação do app, já disponível para download na App Store e Google Play, trouxe melhorias que vão garantir mais agilidade, segurança e praticidade na oferta e contratação de serviços. Entre as novidades estão o chat para troca de mensagens e o sistema de avaliação e ranqueamento de trabalhadores e clientes.

Durante o lançamento, o titular da Setre, Davidson Magalhães, destacou que os profissionais autônomos correspondem a uma parcela significativa do mercado de trabalho baiano. “O Contrate.Ba foi criado pelo Governo do Estado com o intuito de dar mais visibilidade para esses trabalhadores e facilitar o acesso aos clientes, através de uma plataforma on-line totalmente gratuita. Os aperfeiçoamentos vão permitir que a gente coloque o programa no nível dos principais aplicativos que estão no mercado. Além disso, vamos expandi-lo, de forma gradativa, para todas as cidades do estado com mais de 100 mil habitantes”, afirmou.

Atualmente, são cerca de 3 mil profissionais ativos, em Salvador, Lauro de Freitas, Vitória de Conquista e Juazeiro, realizando serviços de 56 tipos, distribuídos em 10 categorias: Assistência Técnica; Aulas Particulares; Autos; Construção, Manutenção e Reforma; Consultoria; Design e Tecnologia; Eventos; Moda e Beleza; Saúde; e Serviços domésticos.

Protagonismo feminino

As mulheres, especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou são chefes de família, representam 78% dos cadastrados no Contrate.Ba. Uma delas é a passadeira de roupas Nailda Nunes Leite, que está no programa desde a criação. “Antes eu ficava sem saber como conseguir trabalho, dependendo de indicação de alguém. O Contrate chegou em uma boa hora, deixou tudo mais fácil pra mim”, contou.

Outro exemplo é Valdimira Maciel, que garante o sustento da família trabalhando como diarista. “Uso o aplicativo, recebo as solicitações de serviço e, rapidinho, digo se posso ou não ir. Às vezes nem tenho condições de atender todo mundo, porque já tenho clientes certos. Foi muito bom esse programa na vida da gente”, avaliou.

Funcionamento

O cadastro de profissionais no Contrate.Ba pode ser realizado no próprio aplicativo. Posteriormente, eles são convocados para um treinamento presencial e podem começar a oferecer seus serviços. Para participar é preciso ter experiência na área em que deseja atuar. Os clientes também podem fazer o registro pelo app e solicitar atendimento personalizado em suas residências e/ou empresas, com qualidade, cuidado e segurança. (Fonte: Ascom Setre)