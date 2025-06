Da Bahia para o mundo: estudantes da rede estadual participam de conferência na Colômbia

O trabalho, orientado pelo professor Mateus Costa, une elementos da animação avatar, conceitos geográficos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco na realidade socioambiental do Médio São Francisco.

Mariana Carvalho e Maisa Pinheiro, ambas de 16 anos e estudantes da 2ª série, consideram a viagem um sonho que está se realizando. “Sem dúvidas, não imaginava vivenciar essa experiência única, que nos incentiva a continuar no caminho dos estudos”, revela Maísa.

São 17 objetivos globais estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, que visam guiar as políticas públicas e ações de desenvolvimento em todo o mundo, até 2030. A proposta das estudantes se alinha ao ODS 15 sobre a vida terrestre e traz reflexões urgentes sobre o uso dos recursos naturais. Ao longo de 2024, as alunas e demais participantes do projeto na escola investigaram as relações entre cultura, meio ambiente e geografia, utilizando a linguagem audiovisual como estratégia didática. “Sempre incentivo os estudantes a estarem atentos às oportunidades para que entendam que é possível, através da educação, galgar espaços que, muitas vezes, foram negados historicamente e continuam sendo”, ressalta o professor.

A participação na CLACSO 2025 evidencia como a educação pública baiana está conectada com os grandes debates do mundo. Por meio da ciência, os estudantes constroem pontes entre o território em que vivem e os desafios globais. Essa conquista não é isolada. Todos os anos, projetos desenvolvidos em sala de aula chegam a eventos nacionais e internacionais, revelando que a escola pública da Bahia tem dado régua, compasso e asas para seus jovens alcançarem voos cada vez mais altos.

Fonte: Ascom/SEC