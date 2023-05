Track & Field Experience no Shopping Jequitibá incentiva vida saudável

Com foco na experiência do cliente e na importância do esporte para o bem-estar, o Track & Field Experience, organizado pela TFSports e Shopping Jequitibá será realizado no dia 23 de julho, às 7:30 horas, na Aziz Maron, em frente ao Jequitibá, em Itabuna.

A programação do evento é voltada à qualidade de vida e ao bem-estar com diferentes ativações para adultos e crianças, atividades e práticas esportivas, como alongamento, orientação alimentar, teste de glicemia, aferição de pressão, recreação infantil e muito mais. A associação com a TFSports gera experiência e é capaz de conectar pessoas a um estilo de vida ativo, saudável e muito animado.

Com o patrocínio da Porto Seguro e Track & Field, a atividade em Itabuna tem o apoio do Shopping Jequitibá, Bio Mundo, Sport Ativo , Faculdade Santo Agostinho e Almeida Carneiro Construtora