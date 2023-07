Trade turístico de Prado organiza observação de baleias jubarte

A proximidade da época de observação de baleias jubarte no litoral brasileiro traz otimismo para o trade turístico. De junho até outubro, principalmente entre o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, é possível avistar em alto-mar os gigantes dos oceanos, que chegam a 16 metros de comprimento e cerca de 40 toneladas. O turismo de observação de baleias (whale watching) cresce em todo o planeta como consequência direta do fim das atividades de caça e do aumento gradual da população de jubartes. Além disso, movimenta a economia local, gera renda e emprego, estimula a atividade de serviços e incentiva os setores hoteleiro e gastronômico e as agências de viagens que oferecem pacotes exclusivos. Estímulo à pesquisa O whale watching também visa a contribuir para pesquisa científica e sensibilização da população para o desenvolvimento sustentável. O turismo de observação é uma eficiente ferramenta de conservação das baleias, agrega o valor econômico à sua proteção, mas é preciso que a atividade seja mantida sob constante monitoramento e rígida fiscalização. As empresas do trade que trabalham com o turismo de observação de jubarte já se preparam para receber os turistas, mas devem estar atentas às medidas restritivas e demais regras de gestão. O turismo de observação de baleias em águas brasileiras é normatizado pela Lei Federal 7.643 de 1988, que proíbe o molestamento intencional de qualquer espécie de cetáceo, e pela Portaria IBAMA 117 de 1996, que define normas específicas para a atividade. Roteiro do passeio As agências de viagens e operadoras de turismo de Prado (BA) oferecem pacotes para a observação. O município é um dos melhores lugares para se avistar as baleias e já começa a se organizar para receber os turistas que vêm para a Bahia contemplar a jubarte. Prado fica na região conhecida como Costa das Baleias, que inclui ainda Alcobaça, Caravelas, Itamaraju, Itanhém, Nova Viçosa, Mucuri, Teixeira de Freitas. A região é um verdadeiro santuário marítimo-ecológico, refúgio e berçário de jubarte. A observação das baleias só pode ser feita de barco, cujos passeios são oferecidos pelas agências de turismo local. A embarcação tem ponto de partida em Prado, Cumuruxatiba e Corumbau. Alguns roteiros oferecem um passeio até o Arquipélago de Abrolhos, que fica a 75 km da costa baiana.