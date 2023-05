Traficante investigado pelo DHPP é achado pelo Reconhecimento Facial

Um traficante foragido da Justiça, investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Policia Civil por integrar uma organização criminosa que disputa pontos de tráfico nos bairros de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro e São Gonçalo do Retiro foi encontrado com a ajuda do Sistema de Reconhecimento Facial. Caso aconteceu na noite de domingo (30), em Salvador.

O homem andava pela capital baiana, quando passou por um dos pontos monitorados pelas câmeras inteligentes dapasta. Rapidamente o alerta de 95% de similaridade apareceu nas telas do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), no Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no CAB.

O homem foi detido pela 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã). Após a confirmação dos documentos pessoais, ele foi levado para a Polinter, onde teve o mandado expedido pela Vara dos Feitos Relativos à Delitos Praticados Por Organização Criminosa, cumprido.

Após passar por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) ele será transferido para o sistema prisional.

Outro caso

Por volta das 10h40 um homicida foi achado com auxílio da tecnologia da SSP. Um alerta de 92% de semelhança com as imagens disponibilizadas pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indicou a localização do suspeito, na ilha de Itaparica.

O homem foi abordado por uma guarnição da 5ª CIPM (Vera Cruz), após acionamento pelos novos rádios comunicadores com tecnologia LTE. O criminoso, que tinha mandado expedido pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, foi levado para a sede da 24ª Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz, onde teve a ordem judicial cumprida.

A ferramenta contabiliza 798 foragidos da Justiça localizados.

Fonte: Ascom/ Rafael Rodrigues